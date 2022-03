Bastano 6 minuti di cottura per questa torta al cioccolato fondente senza uova, perfetta per risparmiare sul forno

Le torte sono uno di quei dolci che mettono d’accordo tutti e che fanno respirare aria di famiglia non appena sentiamo il loro inconfondibile profumo.

Impossibile che non piacciano perché ce n’è davvero per tutti i gusti: con frutta fresca o secca, con creme o cioccolato, light o più caloriche.

È divertente anche cucinarle tutti assieme, senza pericolo di sbagliare le dosi visto che a volte si usano i vasetti di yogurt come misurino.

I dosaggi facili non sono l’unico vantaggio di alcune ricette, in quanto spesso ci aiutano a smaltire frutti o altri ingredienti in eccesso.

Ottimi esempi sono la torta rovesciata alle banane mature, ma anche di questa torta alle mele senza burro o farina.

L’unico difetto, se così si può chiamare, potrebbe essere l’attesa: un dolce al forno ci mette almeno mezz’ora di solito per risultare cotto.

Ecco perché abbiamo deciso di proporre questa preparazione: bastano 6 minuti di cottura per questa torta al cioccolato e non c’è nemmeno bisogno del forno.

Ricetta

Si tratta di una torta al cioccolato fondente, un dolce sofficissimo e veloce in cottura ma anche nella preparazione, per cui ci occorreranno:

150 g di farina 00;

60 g di cacao in polvere;

100 g di zucchero;

10 g di lievito in povere per dolci;

90 g di burro;

380 ml di acqua tiepida;

150 g di cioccolato fondente;

150 ml di panna da montare.

Mettiamoci prontamente all’opera e, presa una ciotola, cominciamo ad amalgamare la farina con il cacao, lo zucchero, il lievito e l’acqua.

Dopo averlo fatto sciogliere a bagnomaria, aggiungiamo anche il burro e mescoliamo ancora fino a ottenere un composto omogeneo.

A questo punto, non dovremo fare altro che versare l’impasto in una tortiera circolare, preferibilmente in vetro o ceramica.

Il motivo è presto detto: anziché cuocere il dolce in forno, sfrutteremo il microonde, impostando il timer sui 6 minuti e la potenza su 600 W.

Una volta sfornata, alla nostra torta manca solo la guarnizione: una bella glassa al gusto panna e cioccolato che la renda ancora più golosa.

Per ottenerla, ci basterà far sciogliere in microonde, meglio se in un contenitore di vetro, il cioccolato fondente nella panna da montare.

Facciamo colare la glassa sulla torta aiutandoci con una spatola et voilà, la nostra merenda è pronta per essere divorata.