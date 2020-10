Con i primi veri freddi e il ritorno all’ora solare è normale sentirsi un po’ giù di tono. Per fortuna la giusta alimentazione può aiutare a ritrovare l’energia e il sorriso. Per esempio, cosa c’è di meglio di concedersi un po’ di cioccolato? È difficile, però, trovare la voglia di passare ore dietro ai fornelli per preparare il dolce. E che dire poi di tutte le ciotole e le teglie da lavare? Niente panico: bastano 5 minuti per stupire gli ospiti con il tortino al cioccolato in microonde. Il cuore caldo e morbido di questo dessert saprà soddisfare grandi e piccini.

Gli ingredienti per quattro tortini

Per preparare quattro tortini al cioccolato serviranno:

due uova;

60 gr di burro fuso;

20 gr di farina;

60 gr di zucchero a velo;

100 gr di cioccolato fondente fuso;

10 gr di cacao amaro;

cioccolatini o quadretti di cioccolata a piacere.

Questa ricetta è così semplice che non occorrerà nemmeno usare una tortiera. I tortini si possono infatti preparare usando degli stampini per muffin, ma anche delle semplice tazze da tè.

Il semplicissimo procedimento

Bastano 5 minuti per stupire gli ospiti con il tortino al cioccolato in microonde. Ecco come procedere per preparare questo dessert dal cuore morbido e bollente:

a) Amalgamare le uova e lo zucchero a velo utilizzando una frusta a mano;

b) aggiungere il cioccolato fuso e il burro già sciolto;

c) aggiungere gradualmente la farina, mescolando di continuo;

d) procedere allo stesso modo con il cacao;

e) mescolare fino a ottenere un composto omogeneo;

f) versare negli stampini per muffin o nelle tazze, avendo cura di non riempirle per più di metà;

g) a piacere, si può inserire al centro dell’impasto un cioccolatino o un quadretto di cioccolata, per un risultato ancora più scioglievole;

h) cuocere in microonde al massimo della potenza per un minuto e mezzo, in modo che l’esterno sia cotto e l’interno resti morbido;

i) sfornare e servire, eventualmente con una pallina di gelato alla vaniglia.

Approfondimento

Anche le castagne si possono preparare in 5 minuti grazie al microonde. Cliccare qui per scoprire come.