Bastano 5 minuti per preparare un dolce leggero e soffice con solo 3 ingredienti

Una buona e sana colazione, anche proteica, aiuta ad affrontare con il piede giusto la giornata e con la giusta carica. Tra i tanti dolci che si possono preparare, questo di sicuro sorprenderà tutti. Adatto per chi deve tenere a bada la linea e anche per i diabetici e per chi ha la necessità di metter su un po’ di tono.

Fatti di farina d’avena, albumi e yogurt greco, questi pancake sono una vera è propria goduria da provare subito. Bastano 5 minuti per preparare questo dolce squisito, leggero e soffice con solo 3 ingredienti.

A differenza dei classici pancake, questi sono molto alti, soffici ed è possibile farcirli con marmellate, miele o anche semplici al piatto con un ciuffo di panna e tanta frutta vicino.

Ingredienti

200 g di albumi

100 g di farina d’avena

250 g di yogurt greco

1 cucchiaino di lievito in polvere

Preparazione

Iniziare col prendere un recipiente dove dovranno essere versati gli albumi, la farina d’avena e lo yogurt greco. Dopo aver lavorato per qualche minuto gli ingredienti con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, aggiungere il lievito. Continuare fino a quando non sarà completamente assorbito nell’impasto e fare attenzione nel procedimento alla formazione dei grumi.

L’impasto è pronto è può essere cotto. A differenza dei classici pancake che possono essere cotti anche in padella, questi potranno essere cotti in un pentolino con i bordi alti.

Prendere il pentolino di circa 14 cm di diametro, imburrarlo e aggiungere anche un filo d’olio. Versare l’impasto e cuocere su fuoco basso per circa qualche minuto con il coperchio. La cottura ottimale avviene quando dal lato della padella si sarà ben dorato il pancake e sarà possibile girarlo e cuocere l’altro l’alto.

Oltre alla cottura in padella, si può cuocere il dolce anche nel microonde per circa 3 minuti a 750W anche senza oleare la tazza dove verrà riposto l’impasto.

È possibile anche utilizzare la friggitrice ad aria, versando l’impasto in uno stampo antiaderente per circa 10 minuti a 160°C