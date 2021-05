In cucina amiamo sbizzarrire la nostra creatività. Ci sentiamo bravi come i più famosi chef e adoriamo imparare nuove ricette.

Che sia grazie ad un programma TV o ad una rivista di cucina, vogliamo lasciare tutti a bocca aperta, soprattutto con piatti tanto semplici quanto prelibati.

Cerchiamo sempre di stupire i nostri ospiti e ricerchiamo ingredienti unici e di ottima qualità.

Molto spesso li prendiamo direttamente dal nostro orto, ma scopriremo come sfruttare al meglio anche i fiori del nostro giardino.

Grazie a questo articolo impareremo una ricetta unica ed indimenticabile. Scopriamola insieme.

Bastano 5 minuti per creare un piatto stuzzicante e gustoso con solo questo semplice ingrediente

Solitamente amiamo sfruttare tutto ciò che riusciamo a coltivare nel nostro orto. Questo ci permette di mostrare con orgoglio la nostra bravura in fatto di colture e di far apprezzare ancora di più il nostro impegno.

Ciò a cui non pensiamo quasi mai è che anche il nostro giardino ci può essere d’aiuto.

Infatti, bastano 5 minuti per creare un piatto stuzzicante e gustoso con solo questo semplice ingrediente. Ci serviranno solo dei comuni fiori di acacia.

Impanandoli con un po’ di farina, ci basterà immergerli nell’olio bollente per farli cuocere velocemente. Si consiglia di rigirarli per bene per assicurarci una cottura omogenea. Una volta dorati e fatti raffreddare, risulteranno molto croccanti e gustosi al palato.

Ricordiamoci di servirli dopo aver sparso un pizzico di sale, questa ulteriore attenzione li renderà saporiti al punto giusto senza toglierne tutta la loro dolcezza. Saranno quindi ideali per un aperitivo o per attendere la portata principale del nostro banchetto.

Inoltre, anche se è sempre meglio consumarli ancora caldi, una volta fritti potremo facilmente conservarli per un paio di giorni.

Un’esplosione di dolcezza

I fiori d’acacia sono dolci per natura. Infatti, anche le api adorano questi fiori: grazie a loro possiamo gustare al meglio il miele d’acacia.

Ci sorprenderà sapere che non esiste solo la versione “salata” per poter servire questo squisito fiore.

Infatti, una volta impanati e fritti al punto giusto, ci basterà servirli con un po’ di miele per ottenere un dessert gustoso ed indimenticabile.

Tutti parleranno della nostra bravura in cucina grazie a questo semplice ingrediente.

