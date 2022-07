D’estate molti di noi amano dissetarsi con gelati, ghiaccioli e granite. Ogni parte d’Italia possiede ricette tradizionali, dissetanti e idratanti. In molti concordano che la granita più buona sia quella siciliana, ma ciò non significa che non se ne possano gustare di ottime anche altrove.

Alcuni credono che la granita sia un qualcosa di difficile da preparare e che richieda diversi strumenti per la lavorazione. In realtà se conosciamo i giusti procedimenti potremo prepararla da soli, senza grosse difficoltà.

L’importante è seguire la preparazione con attenzione in modo da ottenere un composto cremoso e uniforme. Oggi vedremo perché bastano 5 minuti e 2 ingredienti per preparare questa granita dissetante e leggerissima.

Un dolce al cucchiaio che fa subito estate

La granita è uno dei dolci al cucchiaio più amati durante l’estate. Grazie alla sua temperatura e consistenza è dissetante, rinfrescante e ci mantiene leggeri. Se vogliamo prepararne una a casa non dobbiamo avere strumentazioni o gelatiere. Ci basterà un semplice robot da cucina e potremo avere una crema sottile che si scioglie in bocca.

Per iniziare la nostra ricetta avremo bisogno di frutti di bosco, quindi mirtilli, lamponi, ribes e fragole e chi più ne ha più ne metta. Non è obbligatorio che siano freschi, ma freschi avranno un sapore più intenso.

Dopo averli lavati possiamo metterli in un pentolino assieme a 3 cucchiai di zucchero, a fuoco basso. In pochi minuti vedremo la frutta trasformarsi in un composto liquido e rosso.

Allora potremo spegnere il fuoco e lasciare raffreddare. Quando il composto avrà raggiunto temperatura ambiente, possiamo inserire nel freezer.

Bastano 5 minuti e 2 ingredienti per preparare questa granita ai frutti di bosco con poche calorie ma molto gusto

A questo punto dobbiamo seguire la parte più importante, se vogliamo ottenere una granita perfetta. Per una crema liquida, della giusta consistenza, bisogna tirarla fuori dal frigo ogni mezz’ora e con una forchetta o una frusta da cucina mescolarla. In questo modo eviteremo di trovarci con un blocco di ghiaccio, ma creeremo un composto morbido e cremoso. Possiamo ripetere l’operazione per almeno 5 o 6 volte.

Se amiamo il gusto possiamo anche aggiungere un goccio di alcol per rendere più difficile la solidificazione del ghiaccio.

Dopo un paio di ore avremo la nostra granita, dolcissima e dissetante, eppure così leggera e semplice da ottenere.

