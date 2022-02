Durante la preparazione dei dolci come le torte, un elemento fondamentale, ma che spesso sottovalutiamo, è la semplicità.

Infatti, molte volte non serve a nulla sovraccaricare troppo le nostre ricette utilizzando tantissimi ingredienti. Quindi basterebbe davvero poco per realizzare dolci semplici, veloci ed alla portata di tutti.

È il caso, ad esempio, della torta che stiamo per presentare in questo articolo, che infatti ha al suo interno soltanto:

750 g di ricotta fresca;

4 uova;

150 g di zucchero semolato;

90 g di gocce di cioccolato;

un’arancia.

Vediamo ora come realizzarla e quali sono i passaggi necessari per ottenere un risultato straordinario che lascerà tutti a bocca aperta.

Bastano 5 minuti contati per preparare questa morbidissima torta, senza utilizzare farina, burro o lievito

Innanzitutto, prima di procedere con la preparazione della torta, bisogna effettuare un passaggio preliminare. Infatti, dobbiamo inserire le gocce di cioccolato all’interno di un contenitore e riporre quest’ultimo nel freezer per 30 minuti. Capiremo il motivo di questo procedimento più tardi, ma ora concentriamoci sul resto della ricetta.

Quindi, versiamo la nostra ricotta un po’ per volta all’interno di un setaccio o di un colino. A questo punto, con l’aiuto di un cucchiaio, iniziamo a strisciare la ricotta spingendola attraverso le maglie del setaccio. Grazie a questa procedura, essa diventerà più cremosa e si presterà meglio ad essere utilizzata nei dolci.

Una volta finito, inseriamo la crema di ricotta all’interno di una terrina ed aggiungiamo le uova e lo zucchero. Ora non dobbiamo fare altro che montare gli ingredienti con una frusta elettrica, fino ad ottenere un composto chiaro, liscio e spumoso.

Arriviamo alla fase finale della preparazione

Adesso, grattugiamo all’interno del composto la scorza di un’arancia e poi estraiamo dal freezer le gocce di cioccolato. Queste ultime, essendo indurite dal freddo, una volta accorpate e mescolate insieme all’impasto, non tenderanno a sciogliersi, ma resteranno integre. Quindi, abbiamo appena visto che bastano 5 minuti contati per preparare questo dolce delizioso perfetto per ogni occasione.

Una volta rimestato nuovamente l’impasto, versiamolo in una tortiera con diametro da 24 cm, precedentemente rivestita alla base e sui bordi con della carta forno.

Inforniamo a 180 gradi per circa 50 minuti e poi siamo pronti per servirla. Prima di mangiarla, però, attendiamo che si raffreddi per qualche minuto a temperatura ambiente. Una volta pronta, questa torta si potrà conservare anche per un paio di giorni, sempre ricoperta da un coperchio.

