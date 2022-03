Se dobbiamo risparmiare sulla spesa quotidiana, non è detto che si debba rinunciare al gusto. Una fonte inesauribile di risorse è il ricettario delle nostre nonne. Molto spesso i piatti delle nonne sono i più economici ed i più gustosi. Fra gli ingredienti principali troviamo talvolta il pane raffermo insaporito e valorizzato in diversi modi. Ne sono un esempio queste polpettine, rivisitazione dei classici canederli.

In Alto Adige, infatti, si usava preparare una ricetta con il pane raffermo che molti di noi avranno potuto assaggiare in brodo ossia i canederli. Una preparazione povera che, come molti piatti della tradizione contadina, si è evoluta ed è diventata un gioiello dei menù di molti ristoranti stellati.

La tradizione vorrebbe le polpette accompagnate dal brodo per riscaldare i commensali nelle sere gelide di montagna. I canederli possono invece, diventare un ottimo antipasto o un ingrediente a sorpresa per un’insalata si rinforzo.

Bastano 5 minuti, 2 euro ed anche del pane raffermo e qualche avanzo di prosciutto per queste polpette gustose delle nonne altoatesine

Ingredienti:

150 grammi di pane raffermo;

80 grammi di prosciutto avanzato tagliato a dadini;

2 cucchiai di farina;

2 uova;

mezza cipolla rossa;

una noce di burro;

100 ml di acqua;

prezzemolo ed erba cipollina fresca tagliati finemente;

sale.

Un’annotazione: potremmo usare come salume sia il prosciutto cotto Praga, dello speck o dello speck cotto. Il sottofondo affumicato darà un gusto speciale alle nostre polpette.

Procedimento:

Prepariamo il pane raffermo tagliato a dadini. Lo stesso faremo con la cipolla rossa. Ora mettiamo in padella il burro e vi facciamo rosolare la cipolla. Infariniamo il prosciutto, lo aggiungiamo alla cipolla sul fuoco. Giusto un minuto e lo togliamo dalla fiamma. Uniamo il preparato ai dadini di pane. Nel frattempo mettiamo le uova in una terrina e le sbattiamo con una forchetta; aggiungiamo l’acqua, il sale, il prezzemolo e l’erba cipollina. Uniamo le uova al pane e mescoliamo bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Consigliamo di mettere in frigorifero una mezzoretta e poi togliere. Prepariamo delle palline del diametro di due centimetri. Faremo una misura leggermente più piccola rispetto ai canederli canonici perché le useremo come antipasto e finger food o in insalata. Non ci resta che procedere con la cottura.

Per una versione light possiamo gettare le nostre polpettine in acqua salata per un quarto d’ora. In alternativa potremmo farle indorare a fiamma bassissima con un cucchiaio di burro.

Serviamo con un’insalata a foglia tenera come la lattuga o la brasiliana con qualche scaglietta di grana. In alternativa possiamo servirle come secondo, da sole con il burro fuso.

Dunque bastano 5 minuti, 2 euro e pochi ingredienti per delle polpette fenomenali.

