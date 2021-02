Questa ricetta è un’idea veloce e sfiziosa che necessita di pochissimi ingredienti per essere realizzata: infatti bastano 5 ingredienti per realizzare un antipasto cremoso e friabile in meno di 30 minuti: sono dei triangolini di pasta brisée ripieni di gorgonzola e pancetta, sfiziosi e filanti e molto semplici da realizzare. Inoltre, sono anche molto veloci da preparare perché è sufficiente mettere il ripieno nella sfoglia e chiuderla. Vediamo quindi come procedere.

Ingredienti

Due rotoli di pasta brisée rettangolare

150 gr. di gorgonzola;

150 gr. di pancetta affumicata;

1 tuorlo d’uovo;

rosmarino q.b.

Preparare i triangolini

Per preparare i fagottini, mettere fuori dal frigo la pasta brisée almeno venti minuti prima di utilizzarla: non dovrà essere troppo fredda. A questo punto, srotolarla sul piano da lavoro e ricavare dei quadrati con un coltello: consigliamo di creare 6 quadrati per ogni rotolo di pasta brisée. Mettere al centro del quadrato un po’ di gorgonzola e della pancetta affumicata. Possiamo prendere la pancetta affumicata a cubetti oppure a fetta intera: nel primo caso adagiare qualche cubetto di pancetta sul gorgonzola, nel secondo tagliarne qualche pezzetto e metterlo dentro il fagottino. Consigliamo di essere generosi con il ripieno ma senza esagerare: i triangolini devono essere chiusi senza difficoltà per evitare che il ripieno fuoriesca.

Chiudere e far cuocere i triangolini

È arrivato il momento di chiuderli e quindi formare prima un triangolo unendo due estremità e poi con le dita praticare una leggera pressione lungo i bordi per non permettere la fuoriuscita del ripieno. Far scaldare il forno a 180 gradi ventilato e preparare una placca foderata con carta forno. In una ciotolina, sbattere un tuorlo, riporre i fagottini sulla placca da forno e spennellarli con il tuorlo per conferirgli un po’ di colore. Far cuocere per circa 15 minuti e sfornarli: dovranno essere ben dorati in superficie. Bastano 5 ingredienti per realizzare un antipasto cremoso e friabile in meno di 30 minuti: consigliamo di farli intiepidire per circa 10 minuti prima di consumarli e lasciarsi travolgere da tutto il loro sapore.

Approfondimento

