L’estate rende necessario qualche cambiamento alla nostra dieta. D’inverno, ed anche in parte in primavera, i cibi caldi erano perfetti, nutrienti e riscaldanti. Ora, però, la cosa fondamentale è trovare piatti freschi per allontanarci dalla calura.

Lo staff di Proiezionidiborsa ha già consigliato quali sono i migliori alimenti per questo periodo. In un articolo precedente abbiamo indicato come scegliere determinati piatti permette anche di tutelarci dai colpi di calore.

Oggi andiamo più nel dettaglio e cerchiamo di usare alcuni ingredienti estivi per delle ricette molto fresche ed allo stesso tempo facilissime da fare. Bastano 5 ingredienti e 5 minuti per queste due freschissime ricette dell’estate, vediamo quali.

Uno spiedino fresco

Iniziamo con un piatto semplicissimo e che, allo stesso tempo, garantisce un ottimo impatto visivo. Prepariamo uno spiedino con melone e prosciutto crudo. Questa è un’accoppiata sempre vincente, che consigliamo di arricchire con tre gusti in più. Aggiungiamo mozzarelline, foglie di basilico, e se vogliamo anche un po’ di aceto balsamico come condimento. L’effetto finale sarà delizioso e molto piacevole da vedere, sarà adatto per sorprendere gli ospiti a pranzo.

Non dimentichiamo le insalate

Le insalate rimangono, forse, il piatto più forte di tutta l’estate. La cosa migliore è che possono essere preparate in tantissimi modi diversi. Oggi ne consigliamo una facilissima da fare, anch’essa con solamente cinque ingredienti. Avremo bisogno di anguria, feta, cipolla rossa, menta, e cetriolo. Mettiamoli insieme, aggiungiamo, se vogliamo, sale, olio ed aceto. Avremo, così, un’esplosione di freschezza e leggerezza. Combinando queste verdure avremo, inoltre, grandi benefici sulla salute. Anche questa ricetta è ovviamente rapidissima, quindi è un piatto perfetto se si ha poco tempo.

Abbiamo visto, quindi, che bastano 5 ingredienti e 5 minuti per queste due freschissime ricette dell’estate. A volte per mangiare bene non è necessario stare ore di fronte ai fornelli. Basta avere i cibi giusti e, ovviamente, di stagione.