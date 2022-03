Se dolci e dessert devono essere la degna conclusione del pasto, non di minore importanza è il modo in cui lo iniziamo. Il ruolo dell’antipasto, infatti, è cruciale per fare in modo che lo stomaco si apra in modo gradevole al resto del pranzo e della cena. Per questa ragione è necessario che gli antipasti siano sfiziosi, appetitosi ma, allo stesso modo, non troppo pesanti.

Di seguito presenteremo un antipasto che rispecchia tutte queste caratteristiche, con l’ulteriore vantaggio di avere bisogno di poche preparazioni. Ed infatti bastano 4 ingredienti per questo piatto da presentare come antipasto.

Ingredienti e preparazione

Quello che ci servirà per la preparazione di questo sfizioso antipasto è molto semplice. Infatti gli ingredienti sono:

patate lesse;

caprino;

uovo;

salmone affumicato.

Cominciamo lessando delle patate che dovranno essere sbucciate e schiacciate in seguito. Una volta compiuto questo passaggio, aggiungeremo l’uovo alle patate per poi aggiustare di sale. L’aggiunta dell’uovo servirà a dare maggiore stabilità al composto e renderlo più solido, ma possiamo anche farne a meno.

Formiamo dei dischetti con le patate schiacciati di circa un centimetro e mezzo di spessore per poi grigliarli in padella con un filo di olio. Dovremo rosolare il disco di patate su entrambi i lati fin quando la superficie non sarà dorata e croccante.

Una volta rosolati tutti i dischi di patate in padella possiamo procedere con il resto.

Bastano 4 ingredienti per questo fenomenale antipasto con le patate da servire anche come secondo

L’intento sarà quello di ricreare una sorta di cheesecake utilizzando ingredienti salati. Pertanto prenderemo il nostro disco di patate sopra al quale spalmeremo il formaggio caprino morbido che avremo precedentemente condito con olio e sale.

Per una forma più regolare e precisa possiamo aiutarci con uno stampo per biscotti o con un coppapasta. Una volta creato lo strato di patate e caprino, terminiamo il tutto adagiando delle fette di salmone affumicato e una mezza fetta di lime a decorazione.

Varianti

La pungenza del caprino sta molto bene con la dolcezza delle patate e del salmone ma, in alternativa, possiamo sostituirlo. È possibile, infatti, utilizzare il formaggio spalmabile che preferiamo ed insaporirlo a nostro piacimento ad esempio con dei semi di finocchio.

Questo goloso antipasto è ottimo per cominciare un pranzo o una cena ma, servito in porzioni più generose, può tranquillamente fungere da secondo.

