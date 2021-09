Siamo a settembre ed è arrivato il momento di smaltire le tossine e gli eventuali chili di troppo accumulati durante le vacanze. Fortunatamente abbiamo a disposizione 3 strade per rimetterci in forma in vista della stagione fredda. La prima è quella di ripartire gradualmente con l’allenamento.

In secondo luogo possiamo lavorare sull’alimentazione e inserire nella dieta alimenti che possono stimolare il metabolismo. La terza è quella di provare alcune bevande dall’alto valore depurativo. Ad esempio, bastano 4 ingredienti per questa tisana che ci aiuterà a smaltire le tossine dopo le vacanze. E questo è il momento perfetto per prepararla. Nei supermercati possiamo trovare le ultime angurie e la menta ancora fresca. Aggiungiamo anche cetrioli e limone e il gioco è fatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Bastano 4 ingredienti per questa tisana che ci aiuterà a smaltire le tossine dopo le vacanze

Il segreto di questa tisana depurativa a base di anguria, cetrioli, menta e limone è tutto nelle proprietà diuretiche dei suoi ingredienti.

L’anguria è composta quasi totalmente da acqua e contiene antiossidanti importanti per difenderci dai temuti radicali liberi. I primi responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Il cetriolo con le sue fibre può aiutare la regolarità dell’intestino ed è un ottimo diuretico. Ma non solo. Questo fantastico ortaggio è in grado di migliorare l’assorbimento di zuccheri e colesterolo e potrebbe metterci al riparo da patologie molto diffuse.

Il limone è noto per le sue proprietà diuretiche e antiossidanti. In più è ricco di Vitamina C e potassio, due sostanze fondamentali per garantire il corretto funzionamento dell’organismo.

La menta, infine, può rivelarsi un alleato per facilitare la digestione e ha proprietà balsamiche che possiamo sfruttare contro i primi malanni di stagione.

Ora che abbiamo scoperto le incredibile proprietà di questi alimenti non ci resta che metterli insieme per preparare la nostra incredibile tisana detox.

Come preparare la bevanda

Iniziamo a creare la nostra tisana partendo proprio dall’anguria. Togliamo i semi e tagliamola a cubetti più piccoli possibile. Ripetiamo l’operazione con i cetrioli e facciamoli a fettine sottili.

Non ci resta che prendere una caraffa con un litro d’acqua e il succo di limone spremuto e aggiungere anguria e cetrioli. Schiacciamo gli ingredienti per far uscire il loro succo e mettiamo anche le foglie di menta. Qualche ora in frigo e possiamo servire la nostra tisana fredda.

Con gli stessi ingredienti possiamo preparare anche una centrifuga. Ci basterà mettere anguria, menta e cetrioli in un estrattore e aggiungere il succo di limone alla fine. Per la centrifuga l’acqua non ci servirà.

Approfondimento

Settembre è il mese ideale per coltivare questa pianta che curerà stomaco e intestino