I morsi della fame non sono mai semplici da tenere a bada, specialmente se non abbiamo libero accesso a tutti gli alimenti.

Infatti oltre agli eccessi di zucchero, qualcuno deve fare attenzione anche agli ingredienti. Questo complica parecchio le cose per coloro che soffrono di intolleranza al lattosio. In moltissime preparazioni, infatti, non è raro trovare latticini come latte, burro o panna, specialmente nei dolci. Allo stesso modo anche le uova potrebbero dare fastidio per allergie o intolleranze.

Per fortuna sono molteplici le ricette a nostra disposizione per rimediare a queste complicazioni. Già infatti avevamo trattato il tema con 3 dolci deliziosi per una colazione eccezionale senza uova e burro.

Snack croccante per ogni momento

Anche oggi continueremo a trattare il tema fornendo una ricetta davvero semplice, economica e sana.

Infatti per realizzarla bastano 4 ingredienti e nessuna cottura rendendo la preparazione davvero facile da realizzare.

Inoltre i vantaggi di questo gustoso snack risiedono nella sua leggerezza, un basso contenuto di zuccheri ed una grande abbondanza di fibre. Queste caratteristiche lo rendono ottimo come merenda o come sano break durante il lavoro. Ma, senza indugi, vediamo come realizzare questo gustoso snack

Come già detto la lista degli ingredienti è ridotta all’osso e pertanto avremo bisogno di:

40 gr fiocchi di avena;

25 gr riso soffiato;

110 gr cioccolato fondente;

20 gr granella di cocco.

Bastano 4 ingredienti e nessuna cottura per una sana merenda al cioccolato senza uova e burro

Cominciamo la nostra preparazione dedicandoci al cioccolato che dovremo tagliare a pezzetti o, ancora meglio, in scaglie. Fatto questo, accendiamo il fuoco e mettiamo a bollire dell’acqua sulla quale scioglieremo lentamente a bagnomaria il cacao. Con l’aiuto di una spatola o di un cucchiaio di legno muoviamo continuamente fin quando il cioccolato non sarà completamente sciolto.

Se non abbiamo voglia di stare dietro al bagnomaria, possiamo sciogliere il cioccolato nel microonde.

Una volta sciolto il cioccolato mettiamo da parte e in un contenitore mescoliamo il riso soffiato, i fiocchi d’avena e 10 gr di cocco. A questo punto possiamo aggiungere il cioccolato ai cereali e mescolare fin quando non sarà tutto amalgamato.

Tempo di riposo

A questo punto foderiamo una placca con della carta da forno nella quale rovesceremo il composto. Compattiamo il tutto con una spatola e mettiamo a riposare nel frigo per 20 minuti. Trascorso il tempo di riposo tiriamo fuori dal frigo e ricaviamone delle barrette che spolvereremo con ulteriore granella di cocco.

Ecco che con pochi ingredienti abbiamo realizzato una merenda sana e semplice da arricchire in molti modi.

Possiamo sostituire il cocco con granella di pistacchio o arricchire la ricetta con scorza di arancia grattugiata.