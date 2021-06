Tanti dicono che il caldo toglie la fame, ma tanti altri non sembrano essere assolutamente d’accordo con questa affermazione. Che sia vero oppure no, sta di fatto che durante le afose giornate estive anche gli esperti sconsigliano di abbuffarsi di cibi pesanti. Il caldo ci rende spossati e mangiare alimenti difficilmente digeribili potrebbe indebolirci ulteriormente, ecco perché è importante preferire cibi leggeri, ma al contempo nutrienti. A questo proposito, i Nostri esperti di cucina hanno ideato una nuova insalata ricca di gusto e benessere. Non la solita insalata di sole verdure e senza sapore, questa volta siamo sicuri che i Nostri Lettori resteranno piacevolmente stupiti. In pochissimi minuti e con pochissimi ingredienti, il nostro pranzo è pronto, sia da mangiare a casa che da portare eventualmente al lavoro.

Bastano 4 ingredienti e 10 minuti per questa insalata leggera e nutriente come non l’abbiamo mai mangiata

Di cosa avremo bisogno:

due patate bollite piccole;

pomodori secchi;

foglie di valeriana (o soncino);

merluzzo o sgombro.

Ah e ovviamente una bella e colorata insalatiera, perché si sa che anche l’occhio vuole la sua parte. Per le quantità specifiche, queste possono variare in base al numero di persone ma anche ai gusti personali di ciascuno.

Basta tagliare le patate a piccoli pezzi, dividere in due i pomodori secchi, aggiungere la valeriana ed infine il pesce. Per lo sgombro, suggeriamo di acquistare quello in scatola che è facile trovare in tutti i supermercati, ma è diverso se optiamo per il merluzzo. In questo caso, potremmo comprarlo fresco, bollirlo e pulirlo noi stessi oppure scegliere quello surgelato. Se preferiamo questa seconda opzione, non dovremo fare altro che cucinarlo con un po’ d’olio e farlo raffreddare prima di aggiungerlo agli altri ingredienti.

Condimento a piacere e qualche aggiunta in più

Bastano 4 ingredienti e 10 minuti per questa insalata leggera e nutriente come non l’abbiamo mai mangiata e perfetta per le calde giornate estive. Non appena abbiamo terminato la semplicissima preparazione, non possiamo certamente dimenticare di condirla. Non servirà altro che un po’ d’olio e qualche goccia di limone, ma potremmo anche renderla più croccante aggiungendo della frutta secca. Una manciata di mandorle in scaglie o di pinoli renderà il nostro piatto estremamente appetitoso.