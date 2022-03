A tutti piace rincasare e sentire un delizioso profumo di pulito appena varcata la soglia della porta. Purtroppo ci sono alcuni odori che vanno ad impregnare tutti gli arredi tessili compresi gli imbottiti. I divani, i cuscini, le poltrone e le tende sono gli oggetti che maggiormente sono esposti a tale sgradevole circostanza. Chi in casa ha un familiare accanito fumatore sa quanto sia difficile eliminare l’odore di nicotina e tabacco. Anche in cucina però possiamo trovare dei temibili nemici del buon profumo casalingo: puzza di fritto, di cavolfiori, di cavolo. Ecco perché dobbiamo sempre esser muniti di uno spray per profumare i nostri arredi tessili. In questo articolo scopriremo come realizzare uno profuma ambienti fai da te. Ci servirà solo acqua e un prodotto che tutti abbiamo in bagno nell’armadietto per la cura e l’igiene personale.

Bastano 4 cucchiai di questo prodotto che tutti abbiamo in bagno per profumare divani, tende e tutta la casa

Ci stiamo riferendo al balsamo per capelli. Questo prodotto per la cura della chioma ha una moltitudine di usi alternativi. Può ad esempio sostituire l’ammorbidente per addolcire le fibre più ispide oppure per sturare gli scarichi del lavandino. In questo caso però lo utilizzeremo con bicarbonato ed aceto. Per realizzare uno spray profuma ambienti per arredo tessile dovremo preparare una soluzione con le giuste dosi. Il rischio è quello di ritrovarci con aloni bianchi sui tessuti. Gli esperti consigliano una diluizione di una parte di balsamo in nove parti d’acqua. Fatte le dovute proporzioni possiamo dire che 4 cucchiai rasi di balsamo possono esser diluiti in 500 ml. Se non prevediamo però di consumare tutta la soluzione, meglio prepararne meno perché non si conserva. Ricordiamoci di shakerare bene la soluzione. Come spruzzino potremmo riciclare quello per inumidire i panni per stirare oppure quello degli igienizzanti per mani.

Utilizzando questo spray profuma ambienti per tessili fai da te, avvertiremo appena rincasati come tende, cuscini e divani saranno freschi e profumati. Il balsamo per capelli, infatti, ha un’ottima persistenza e lo verifichiamo giornalmente sui nostri capelli. Aggiungiamo che se ci troviamo in vacanza, non abbiamo il lucido e le nostre scarpe sono impolverate o sporche, il balsamo sarà un’ottima soluzione d’emergenza. Dopo aver tolto il fango con della carta asciugamani, metteremo qualche goccia di balsamo su un panno e lo passeremo sulla tomaia.

Quindi bastano 4 cucchiai di questo prodotto per profumare tutta la nostra casa.

