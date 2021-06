Ora per i più pigri vogliamo svelare un segreto: bastano 30 minuti di dieta della camminata a stomaco vuoto per trovare la piena forma. Attenzione, però, non bisogna prendere alla lettera ciò che abbiamo scritto nelle prime righe. Infatti non vuol dire fare una passeggiata panoramica ma bisogna adottare delle particolari tecniche per portare a casa il risultato sperato.

Muoversi sempre

Chi ha costanza nel fare attività fisica quotidianamente riesce a mantenere il corpo in forma e stare bene anche mentalmente. Purtroppo, ogni tanto, ci facciamo prendere dalla pigrizia e non diamo il giusto peso all’attività fisica capace di apportare benefici a tutto il nostro organismo.

Non bisogna necessariamente sacrificarsi

Chi non ha la propensione a pesi, squat, push up, box jump non deve preoccuparsi perché la piena forma si può ottenere senza troppo sforzo.

Dunque affidandoci alla dieta della camminata a passo svelto e a stomaco vuoto i risultati possono essere raggiunti. In questo modo scomparirà la paura di salire sulla bilancia. Inoltre questa soluzione consente di ottenere i primissimi risultati in poco tempo e perciò anche il più pigro sarà invogliato di più.

Scopriamo insieme i segreti della dieta della camminata

Ora è il momento di indossare un paio di scarpe da ginnastica e scegliere un percorso adatto come una strada di campagna oppure un parco. Il segreto del successo è nell’andatura: non deve mai essere una passeggiata tranquilla e rilassante ma una camminata energica.

Chi ha più tempo disponibile di prima mattina consigliamo di fare la passeggiata energica alle prime ore. Infatti in questo arco di tempo, il lungo digiuno notturno e i livelli bassi di glicemia e glicogeno, permettono di dare fondo alle riserve di grassi. I risultati ottenuti saranno davvero sorprendenti.

Non basta solo la dieta della camminata

Logicamente la sola dieta della camminata non basta ma è necessario abbinare un regime alimentare corretto. Sulle pagine di ProiezionidiBorsa più volte abbiamo dato consigli su cosa mangiare. Dunque è vero che bastano 30 minuti di dieta della camminata a stomaco vuoto per trovare la piena forma ma bisogna anche evitare di esagerare a tavola.