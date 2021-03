L’estate si avvicina e con lei anche la prova costume. L’immobilismo da lockdown probabilmente non aiuta a restare in forma, ma in questi mesi un po’ bizzarri ognuno si è adattato come ha potuto. Tra esercizi in casa e lunghe passeggiate, qualcuno è riuscito addirittura a dimagrire e rimettersi in forma. Adesso che è possibile praticare attività motoria e camminare all’aria aperta come spiegato in questo articolo, potremmo pensare a qualche esercizio salva linea.

Non sempre, però, abbiamo molto tempo a disposizione per dedicarci alla cura di noi stessi ed ecco che arriva lo sconforto e restiamo sul divano. Niente di più sbagliato, soprattutto se pensiamo che bastano 30 minuti al giorno per aumentare il dispendio energetico e dimagrire più velocemente. Come? Con un’attività semplice, efficace e divertente. Scopriamola insieme.

Bastano 30 minuti al giorno per aumentare il dispendio energetico e dimagrire più velocemente

Si tratta di tre esercizi da dieci minuti l’uno. Per eseguirli, non serve altro che un pantalone da ginnastica, un paio di scarpe da tennis e uno spazio in cui muoversi.

Il primo step prevede una corsa lenta, cercando di aumentare leggermente il passo ogni due minuti all’incirca. Dopo dieci minuti di corsetta, passiamo al secondo esercizio. Qui dovremo alternare corsa veloce e corsa lenta, in modo da allenare la respirazione e la resistenza. Il terzo ed ultimo step, infine, è di defaticamento, con una camminata veloce anch’essa di una decina di minuti.

L’obiettivo dell’allenamento differenziato

Proprio come la corsa intervallata, anche un tipo di attività come questa accelera il metabolismo e favorisce un più rapido dimagrimento. Inoltre, l’intensa attività fisica alternata alla corsa lenta dona risultati incredibili in termini di muscolatura, respirazione e battito cardiaco.

Ripetuto con una certa frequenza, si potrà anche modificare l’esercizio col passare del tempo in base ai progressi raggiunti. Così, da 30 si potrebbe passare a 40 minuti, distribuendo gli ulteriori dieci tra i tre step nel modo che si ritiene più opportuno.

Restare in forma facilmente e divertendosi, ecco come farlo in poco tempo e con pochi strumenti a disposizione.