Preparare un dolce leggero, fresco e dissetante d’estate è necessario per combattere le giornate calde e afose. Oltre al gustoso gelato, alle fresche granite esiste un dolce che a base di frutta che delizia i grandi e i piccini.

Per preparare questo dolce abbiamo bisogno di soli tre ingredienti e di 20 minuti del nostro tempo. Ci stiamo riferendo al semifreddo al melone che può essere gustato a fine pasto o a merenda.

Questo dolce può essere anche arricchito con qualche fogliolina di menta, il gusto risulterà delicato e fresco.

Bastano 3 semplici ingredienti per preparare un dolce leggero, fresco e dissetante

Il semifreddo al melone oltre ad essere dissetante e leggero ci permette di risparmiare veramente tanto. Gli ingredienti sono:

250gr di panna da montare;

50gr di zucchero a velo;

250gr di polpa di melone.

Sbucciamo il melone ed eliminiamo anche i suoi semi. Fatto questo, tagliamolo grossolanamente e mettiamo i pezzi in un frullatore.

Prendiamo poi una ciotola e versiamo la panna, con l’utilizzo delle fruste elettriche montiamola per bene. Non appena questa sarà soda aggiungiamo lo zucchero a velo e mescoliamo nuovamente.

Questo passaggio è fondamentale per amalgamare i due ingredienti.

Adesso aggiungiamo la polpa di melone e con una spatola o un cucchiaio, preferibilmente di legno, misceliamo il tutto.

Prendiamo uno stampo da plumcake e foderiamolo con la pellicola trasparente, questo ci servirà per dare la forma al nostro semifreddo. Versiamo il composto all’interno dello stampo e non dimentichiamo di livellarlo per bene.

Adesso possiamo riporre lo stampo in freezer e lasciamolo in posa per almeno 4 ore, come tutti i dolci freddi più raffredda meglio è. Infatti alcuni preferiscono prepararlo il giorno prima di servirlo.

Passato il tempo di posa, serviamo il dolce leggero e fresco a piacere, noi consigliamo di accompagnarlo con un po’ di panna montata.

