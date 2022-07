La patata è uno degli alimenti più amati ed apprezzati nella cucina di tutto il Mondo.

Cotte al vapore, croccanti al forno, girate in padella, fritte o in qualsiasi altra versione, le patate sono tra gli alimenti più versatili in cucina.

Da abbinare a piatti di carne o pesce, sono perfette anche per la preparazione della tradizionale pasta con patate e provola, tanto amata nel sud Italia.

Molto spesso utilizzate come contorno, le patate sono in realtà a tutti gli effetti dei carboidrati, dunque appartengono alla famiglia degli zuccheri. Per tale motivo, un loro consumo inappropriato potrebbe causare un aumento della glicemia. Pertanto, andrebbero consumate con cautela e soprattutto accompagnate da un buon piatto di verdure. Queste ultime, con la loro elevata percentuale di fibre, rallenterebbero l’assorbimento dei carboidrati evitando picchi insulinici e glicemici.

Bastano 3 minuti per avere delle patate al forno croccanti fuori e morbide dentro con questo segreto della nonna

L’unica pecca di questo alimento riguarda i tempi di cottura, che tendono ad essere un po’ lunghi. Per ovviare a questa difficoltà potremmo optare per una cottura rapida al microonde.

Una tecnica non nuovissima, ma che ancora pochi utilizzano. Per farlo sarà sufficiente munirsi delle patate necessarie, sbucciarle, tagliarle a dadini e lavarle velocemente sotto l’acqua corrente per eliminare parte dell’amido in esse presente.

Asciugarle accuratamente con un canovaccio pulito e assorbente. Posizionarle su un piatto, condirle con ingredienti a piacere, come olio e spezie, e mettere in microonde. Lasciar cuocere per circa 10-12 minuti ad una potenza pari a 750 watt in modalità grill.

Con un tempo di preparazione di circa 3 minuti e una cottura di 10 porteremo in tavola un vero capolavoro croccantissimo.

Varianti

Per avere delle patate croccanti in tempi ridotti possiamo anche optare per una cottura doppia. Basterà ridurre le patate a tocchetti e cuocerle per 5 minuti in acqua bollente. Subito dopo, scolarle cercando di privarle di tutta l’acqua. Condirle con olio, sale e spezie a piacere, uno spicchio d’aglio, se si preferisce, e posizionarle sulla teglia del forno, precedentemente ricoperta con carta oleata. Cuocere per 15 minuti in modalità ventilata. Le patate saranno croccantissime e davvero gustose.

Ebbene, bastano 3 minuti per avere delle patate al forno croccanti fuori e morbide dentro.

Lettura consigliata

