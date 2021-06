Con l’arrivo dell’estate vorremo già essere in vacanza al mare o in montagna. Il caldo ci toglie le energie e spesso anche l’appetito.

Dobbiamo ovviamente mantenere le forze e quindi cerchiamo piatti freschi da poter gustare al meglio.

Conosciamo le più svariate insalate di riso e i migliori condimenti per fare una pasta fredda ma questi non ci soddisfano più.

Abbiamo voglia di qualcosa di nuovo. Magari tanto gustoso quanto leggero.

Grazie a questo articolo scopriremo una sorprendente insalata che ci rallegrerà il pasto.

Bastano 3 ingredienti per l’insalata più invitante saporita e leggera dell’estate

Ogni estate la stessa storia. A causa del caldo afoso perdiamo quasi totalmente l’appetito e non riusciamo più a trovare un piatto che ce lo faccia tornare.

Siamo stufi di insalate di riso o di panini freddi. Vorremmo riuscire a preparare velocemente un pasto saporito. Ma non abbiamo davvero più idee.

Pochi di noi sanno che bastano 3 ingredienti per l’insalata più invitante saporita e leggera dell’estate.

Ci serviranno solo il cavolo cappuccio, delle acciughe e poche noci.

Non dovremo far altro che affettare la quantità che desideriamo di cavolo cappuccio in fette sottili. In una padella faremo sciogliere lentamente le acciughe grazie all’aiuto dell’olio fino ad ottenere una salsina.

Una volta raffreddata la salsina, la useremo per condire il cavolo e andremo poi ad aggiungere una decina di noci spezzate a metà.

In soli 10 minuti avremo preparato un’insalata saporita e stuzzicante. Anche i nostri ospiti resteranno piacevolmente stupiti e si leccheranno i baffi.

Per un tocco in più

Se vogliamo dare un tocco ancora più originale alla nostra insalata potremo aggiungere i semi di zucca o di girasole.

Ci basterà tostati leggermente grazie all’aiuto di una padella antiaderente. Non dovremo versare l’olio, il semplice calore del fuoco farà sì che si cuociano leggermente.

Daremo così un tocco croccante al nostro piatto estivo. Ricordiamoci di servire la nostra insalata in un bel piatto colorato, creeremo così un bellissimo effetto ottico.

Ora sappiamo come far tornare l’appetito a tutti quanti. Ci chiederanno sicuramente il bis.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.