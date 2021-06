Durante la calda stagione si ha voglia di piatti leggeri, freschi e veloci. Con il caldo che fa, non si può certo stare troppo tempo davanti ai fornelli. Vero però che non si può sempre mangiare piatti freddi e insalate di riso. Per un primo caldo, veloce e davvero goloso c’è la soluzione, infatti bastano 3 ingredienti per il sugo perfetto per l’estate goloso e delicato pronto in soli 5 minuti.

Paté di noci

Il paté di noci, o crema di noci, è un sugo pronto abbastanza diffuso. Si ha l’abitudine di comprarlo al supermercato per poter preparare una pasta al volo, come il pesto e tutti gli altri sughi pronti più famosi. Ma il fatto è che ci vuole davvero poco per farlo in casa e, ovviamente, il risultato è molto migliore. L’importante è partire dalle noci in guscio. Il resto vien da sé.

Ingredienti per 500 grammi di pasta

10 noci in guscio;

100 ml di latte;

75 gr di burro.

Procedimento

Mentre si aspetta che l’acqua per la pasta raggiunga il bollore, si tira fuori dal frigo il burro, per farlo ammorbidire. Nel mentre si sgusciano le noci e si mettono in un contenitore adatto al frullatore ad immersione. A questo punto si coprono le noci con il latte, si aggiunge una presa di sale e si frulla, fino ad ottenere una consistenza densa. Adesso si aggiunge il burro ammorbidito al composto, in modo da renderlo cremoso.

Il gioco è fatto.

Appena la pasta è pronta, prima di scolarla basta tenere da parte un bicchiere d’acqua di cottura. A questo punto, senza bisogno di utilizzare un’altra padella, rimettere la pasta nella pentola, a fuoco spento, con la crema di noci e l’acqua di cottura. Girare bene, magari aggiungendo una grattata di pepe nero.

Una pasta istantanea e deliziosa.

Ecco perché bastano 3 ingredienti per il sugo perfetto per l’estate goloso e delicato pronto in soli 5 minuti.