Fin da piccoli ciò che è dolce attrae sempre. Si comincia piano, coi primi biscotti sciolti nel latte, per poi assaporare tutto ciò che ci comprano i genitori o i nonni. Quando, magari, si preparano le torte in casa, i bambini spesso vengono coinvolti e così ciò che mangiano è pure un motivo di soddisfazione. Da grandi a volte si ripensa a quei sapori dell’infanzia ed è dura ritrovarli o ricrearli.

Lo zucchero ha un ruolo importante nei processi vitali del nostro corpo, basta non esagerare. Purtroppo ci sono malattie legate alla cattiva assimilazione del glucosio, tipo il diabete, e in quel caso, oltre ai farmaci adatti, bisogna stare attenti all’alimentazione. Concederci un dolce, un cioccolatino, non solo fa bene, ma gratifica, ci rasserena. Se ne abbiamo voglia e a casa siamo sprovvisti, bastano pochi ingredienti per preparare qualcosa di saporito e nutriente. Ci sono, infatti, preparazioni veloci da fare a casa anche senza sporcare molti utensili e senza usare il forno. Inoltre, alcuni dolci non prevedono l’uso di farine o latte, così sono adatte pure per persone che non vogliono o non possono assumere alimenti con il glutine o il lattosio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Bastano 3 ingredienti per fare un dolce veloce e gustoso senza farina e latte da preparare in soli 5 minuti

Proviamo a preparare uno spuntino saporito in pochi minuti. Ecco gli ingredienti:

5 uova;

un cucchiaio di zucchero a velo;

50 g di cioccolato fondente o un cucchiaio di cacao in polvere;

un po’ di burro.

Rompere le uova e separare il tuorlo dall’albume. Montare gli albumi in una ciotola con l’aiuto di una frusta o di uno sbattitore elettrico. Si può fare anche con una planetaria. Appena sono ben montati, aggiungere lo zucchero a velo e il cacao oppure il cioccolato grattugiato e mescolare. In un altro contenitore sbattere bene i tuorli. Poi sciogliere un po’ di burro in una padella e versarvi i tuorli in modo da coprire tutto il fondo. Quando la frittatina è quasi cotta, aggiungere gli albumi montati a neve e livellare. Coprire con un coperchio e lasciare rassodare. Alla fine, porre il dolce ottenuto su un piatto, dividerlo in due e con una parte coprire l’altra. Spolverare con dello zucchero a velo e servire.

Abbiamo visto che bastano 3 ingredienti per fare un dolce veloce e gustoso senza farina e latte da preparare in soli 5 minuti. Con un po’ di volontà, quindi, in poco tempo si può fare uno spuntino da leccarsi i baffi.