Il mondo dei cocktail è vasto e pieno di sorprese. Alla fine, però ci si ritrova a bere sempre gli stessi. Per cambiare abitudini non c’è bisogno di avere raffinate capacità da barman.

Questo cocktail lo dimostra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Infatti, bastano 3 ingredienti e 3 minuti per il nuovo cocktail dell’estate che in pochi conoscono e tutti ameranno.

Vodka cedro

Ci vogliono della buona vodka, della cedrata e 1 lime.

Nient’altro, a parte del ghiaccio, ovviamente.

Il risultato sarà un cocktail fresco e gustoso, che piacerà a tutti.

Farlo è facilissimo.

Procedimento

Innanzitutto, tagliare due fettine rotonde di lime.

Dopodiché in un bicchiere da cocktail unire 4 bicchierini di cedrata, 1 bicchierino di vodka, il succo del lime e abbondanti cubetti di ghiaccio.

Mescolare bene con una cannuccia e concludere aggiungendo le due fettine di lime.

Il cocktail che ne risulta è un perfetto equilibrio fra asprezza e dolcezza, perciò piace a tutti.

Chi desidera qualcosa di più raffinato, può aggiungere una grattata di pepe nero e allora il risultato sarà davvero sorprendente.

La cedrata

Di per sé la cedrata è una bibita molto conosciuta, ma non troppo diffusa nelle preparazioni di cocktail. Questo perché si pensa che sia troppo dolce per avere un risultato rinfrescante. Non è affatto così. Questo semplicissimo cocktail lo dimostra.

Il lime serve appunto per sterzare la dolcezza della bevanda.

Fra ghiaccio e bollicine questo cocktail non sembra neppure alcolico, da quanto è piacevole.

Per quanto riguarda la cedrata si consiglia la Tassoni, per un gusto più deciso, mentre si può optare per una qualunque spuma al cedro, per avere un sapore meno forte.

In mancanza di lime si può usare il limone, e per guarnire si può usare una fetta di arancia.

Dunque, ecco perché bastano 3 ingredienti e 3 minuti per il nuovo cocktail dell’estate che in pochi conoscono e tutti ameranno.