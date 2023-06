Bastano 28.000 euro all’anno per essere felici? Ecco quanti soldi dovresti guadagnare secondo un nuovo studio

I soldi fanno la felicità? Siamo abituati a sentirci dire che il denaro non rende felici, ma forse dobbiamo ricrederci. Un nuovo studio confermerebbe il contrario. Ecco quanto bisognerebbe guadagnare per conquistare la felicità.

Le persone più ricche sono anche le più felici? È difficile rispondere a questa domanda perché la felicità è un concetto piuttosto complesso e soggettivo. Sicuramente vivere in una villa in riva al mare, andare in vacanza in Polinesia e concedersi i lussi di un emiro qualche piccola soddisfazione la darebbero. Ma ora la risposta arriva direttamente dalla scienza che ci dice che sì, le persone più ricche sono anche più felici.

I soldi fanno la felicità

Siamo tutti convinti che avere più soldi ci possa semplificare la vita e sicuramente è vero, ma alcune volte la conferma arriva proprio dalla scienza. Anni fa l’Università di Nottingham in Inghilterra ha condotto una ricerca su un gruppo di persone che avevano vinto una grossa somma alla lotteria per vedere come era cambiata la loro vita. I risultati sono stati sorprendenti.

Nessuno aveva cambiato radicalmente vita. Abitavano ancora nella stessa zona, magari in una casa più grande, e nessuno si era trasferito in un Paese tropicale per oziare tutto il giorno in riva al mare. Ma tutti hanno dichiarato di essere più felici e di non avere più avuto in famiglia discussioni per i soldi, che non è poco. Qualcuno ha anche trovato l’anima gemella. Un vero miracolo.

Il nuovo studio

Il nuovo studio pubblicato nel 2023 sulla rivista della National Academy of Sciences conferma che i soldi fanno la felicità almeno per la maggior parte delle persone. La ricerca condotta da due studiosi, Matt Killingsworth e Daniel Kahneman, è giunta alla conclusione che per l’85% delle persone la ricetta per raggiungere la felicità è proprio il denaro. Con alcune precisazioni da fare.

Per esempio, per le persone molto infelici la percezione del legame tra soldi e felicità si avverte fino alla soglia dei 100.000 euro, poi si satura. Nel senso che la felicità non aumenta se si versano più soldi sul conto corrente. Ma per la maggior parte delle persone, il 60%, cresce con l’aumentare del conto in banca. Ancor più per i super felici, che sono il 25% della popolazione: per loro l’aumento della ricchezza produce livelli di benessere molto intensi.

Bastano 28.000 euro all’anno per essere felici?

Il reddito annuo medio degli italiani è di 28.000 euro, anzi di 28.500 euro, per essere precisi. Basterà per la conquista della felicità? Lo studio non stabilisce un reddito ideale, che cambia in base al Paese, ma parla solo di aumento della ricchezza e stabilisce un legame tra soldi e felicità.

Ma quale felicità si può conquistare con i soldi? Sicuramente quella legata alla soddisfazione della propria vita e al raggiungimento dei propri obiettivi. Ma c’è un’altra componente della felicità, quella legata all’affettività, alla spiritualità e alle emozioni positive. E in questa sfera i soldi hanno un’incidenza molto piccola, anche se aiutano un po’. Quindi, forse è troppo presto per dire che non bastano 28.000 euro all’anno per essere felici.