Per le occasioni speciali possiamo stupire gli ospiti con un piatto all’apparenza semplice, ma ricchissimo di sapore. Tutto sta nell’estrarre completamente il gusto dal suo ingrediente principale. Una volta preparato, bastano 20 minuti per un primo di pesce cremoso da veri intenditori per lasciare tutti di stucco. Le dosi degli ingredienti riportati sotto sono necessari per un pranzo o una cena per quattro persone.

Ingredienti

spaghetti 320 g; acqua 3 l; scampi 12; ghiaccio q.b.; olio extravergine d’oliva q.b.; sale fino q.b.; pepe nero q.b.

La prima cosa da fare è preoccuparsi di pulire accuratamente gli scampi. Infatti, diverse loro parti renderebbero il piatto amaro vanificando i nostri sforzi. Per questo, semplicemente usando le mani, stacchiamo la testa dal corpo e rimuoviamo gli occhi. Mettiamo le teste da parte. Poi, tagliamo con le forbici la parte laterale aprendo la corazza del corpo, così da poter estrarre lo scampo. Mettiamo tutti gli scarti insieme alle teste. Adesso, usiamo uno stecchino per incidere il dorso della polpa ed eliminare il filamento nero.

Passiamo ora a preparare la bisque, essenziale per donare un sapore profondo e una consistenza cremosa al piatto. In una pentola versiamo l’olio e aggiungiamo gli scarti degli scampi. Facciamoli rosolare per circa 5 minuti per poi aggiungere i cubetti di ghiaccio. Aggiungiamo l’acqua e continuiamo la cottura per altri 45 minuti a fiamma media.

Nel frattempo, sciacquiamo velocemente gli scampi con l’acqua corrente e asciughiamoli poi con della carta assorbente. Separiamo gli scampi in quantità uguali. Una delle due la taglieremo a cubetti grandi di circa un paio di centimetri. Gli altri li dobbiamo battere a coltello sino a creare una cremosa tartare. Teniamo gli scampi in due ciotole separate e mettiamoli il frigo coperte con pellicola.

Uniamo tutti gli ingredienti

La bisque, finito il tempo di cottura, si sarà ridotta abbastanza per passare alla prossima fase. Con un frullatore ad immersione frulliamo il tutto così da estrarre completamente tutti i sapori. Poi, filtriamola e teniamola da parte.

Nel frattempo, mettiamo l’acqua a bollire e facciamo cuocere la pasta per metà del tempo di cottura. Adesso scoliamo gli spaghetti e mettiamoli in una padella capiente insieme alla bisque, così da terminare la cottura. Teniamo la fiamma alta finché non avremo ottenuto una consistenza cremosa.

Spegniamo il fuoco, uniamo gli scampi a pezzetti e continuiamo a mescolare finché non si saranno cotti leggermente con il calore della pasta. Serviamo versando la crema rimasta sul fondo e la tartare di scampi. Concludiamo l’opera con un pizzico di pepe nero e serviamo.

Infine, non dimentichiamoci di scegliere il vino giusto da abbinare ai piatti di pesce per pranzi e cene importanti. Questo farà una gran differenza sul gusto finale.