Bastano 2 uova, pane e latte per le polpette povere nel nome ma ricche di gusto e tanto amore

In passato il lunedì era per forza di cose il giorno del recupero degli avanzi della domenica. Da un lato c’erano meno soldi, dall’altro c’era più consapevolezza che niente si buttava e tutto doveva essere riutilizzato. Oggi va di moda l’espressione “economia circolare”, che un tempo i nostri avi avrebbero tradotto con: “riciclare”.

L’ingrediente segreto e speciale

Abbiamo già presentato la ricetta per le polpette in brodo caldo, perfette d’inverno quando le temperature vanno a picco. Le polpette povere che presentiamo oggi, invece, nascono per cercare di recuperare gli avanzi del weekend. Per la loro riuscita basterebbe prendere la sana abitudine di lasciare in frigo tutto ciò che abbiamo preparato e non consumato.

Altre volte può trattarsi di modeste quantità di avanzi accumulati nel corso della settimana. In questo caso potremmo riporre tutto in una ciotolina nel freezer e da usare all’occorrenza.

Facciamo alcuni esempi per comprendere cosa mettere da parte per preparare le nostre polpette. Pensiamo ai pezzetti di pollo o tacchino o di braciola o bistecca che non abbiamo consumato per intero. Oppure al ragù preparato per condire la pasta e rimasto ancora nella casseruola. Per gli amanti delle verdure o vegetariani, invece, potrebbe trattarsi delle verdure di un contorno o usate per preparare un brodo.

In definitiva, di base bastano 2 uova, pane e latte e poi aggiungiamo tutto quello che credenza e/o frigo hanno da offrire. Sempre con la stessa logica potremmo preparare questa torta squisita che ricicla i biscotti avanzati in credenza.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti:

500 gr di “avanzi”;

2 uova;

pane raffermo e pangrattato (quantità da variare in base alla tipologia e quantità degli avanzi);

1 bicchiere di latte (o anche semplicemente acqua per ammollare il pane;

80 gr di formaggio grattugiato (facoltativo);

sale e alcune spezie di gradimento (paprica, coriandolo, noce moscata, etc);

prezzemolo;

olio per friggere.

Bastano 2 uova, pane e latte per le polpette povere nel nome ma ricche di gusto e tanto amore

Se abbiamo avanzi nel congelatore, tiriamoli fuori con largo anticipo per scongelarli. Iniziamo mettendo il pane in ammollo nel latte, prima di strizzarlo e riporlo nel bicchiere di un robot da cucina. Poi aggiungiamo le uova, il formaggio, la presa di sale e le spezie, e concludiamo con gli avanzi. Amalgamiamo il tutto alla massima velocità fino ad ottenere un composto omogeneo e lavorabile.

Adesso con l’aiuto di 2 cucchiai o con le mani, lavoriamo l’impasto formando delle palline da passare nel pangrattato prima di tuffarle nell’olio bollente.

Piccole coccole piene di amore

Infine vediamo i 4 punti di forza di queste delizie da gustare sia calde che fredde:

si ottengono quasi a prezzo zero;

azzerano gli eventuali sprechi in cucina;

si può variare a seconda degli ingredienti di turno;

come tutte le cose preparate con le proprie mani, hanno il sapore speciale dell’amore e della cura per prepararle.

