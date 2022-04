Bastano 2 uova, 2 banane e 10 minuti per questo dolce incredibile e gustosissimo senza forno e senza farina

I lettori oggi stanno per scoprire una ricetta incredibile. Non richiede nessuna particolare abilità, né strumenti da chef stellati. Bastano 2 uova, 2 banane e tanta voglia di sperimentare. In soli 10 minuti si riuscirà ad ottenere un risultato fantastico. Il dolce realizzato farà la gioia di grandi e piccini, trasformando una semplice merenda in un momento di festa. Ecco gli ingredienti per realizzare questa meraviglia culinaria:

2 uova;

2 banane;

12-25 grammi di zucchero (circa un paio di cucchiaini);

200 ml di latte (3/4 di tazza);

100 g di zucchero (1/2 di tazza);

60 ml di acqua (1/4 di tazza).

Scopriamo dunque qual è il procedimento per realizzare questo fantastico dolce.

Mettere 100 g di zucchero in una pentola alta e versare 60 ml d’acqua. Mescolare con una spatola per iniziare a far sciogliere lo zucchero. Cuocere a temperatura media, con la fiamma non troppo alta, finché lo zucchero non si caramella. Bisogna fare attenzione a non farlo restringere troppo. Rapidamente, versare il composto sul fondo di una terrina di vetro e farlo stendere uniformemente. Mettere da parte. Sbucciare le banane e, in una terrina, unirle con le due uova. Mixare con un frullatore a immersione. Il risultato sarà un composto morbido e molto arioso. A questo punto andranno uniti due cucchiai di zucchero. Continuare ad amalgamare, poi aggiungere 200 ml di latte. Amalgamare bene il tutto. L’impasto ricorderà quello dei pancake: e, volendo, si può utilizzare anche per quello. Verranno fuori degli ottimi pancake alla banana. Ma meglio non divagare.

L’impasto va filtrato in un colino nella terrina col caramello preparata precedentemente. Con un cucchiaino andrà poi rimossa tutta la spuma in eccesso, prima di coprire il tutto con della carta d’alluminio. Ora, il sorprendente processo di cottura senza forno: la terrina va messa a bagnomaria in un ruoto dai bordi alti riempito d’acqua a metà. Coperchiare e mettere su fiamma medio-bassa per circa 50 minuti. Il vapore e la copertura faranno il loro lavoro. Il dolce avrà la consistenza di un tortino, ma per servirlo bisogna farlo raffreddare e poi mettere in frigo per un paio d’ore. Non dimenticare di coprirlo con la pellicola trasparente. Infine, basta voltare la terrina e far scendere il dolce in un piatto per servirlo. Sarà una bontà leggerissima e incredibile per il palato.

