Sarebbe un sogno poter pulire la casa da cima a fondo utilizzando un solo prodotto che vada bene per ogni ambiente, dal bagno alla cucina, fino all’esterno.

In questo modo potremmo finalmente dire addio a tutta quella serie di detersivi che non sappiamo più dove mettere.

Per sognare in grande, poi, questo prodotto dovrebbe anche essere ecologico e in una sola passata riuscire a profumare oltre che a detergere.

Inoltre, il tutto dovrebbe avvenire nel minor tempo possibile, per un risultato impeccabile spendendo poco.

Questo sarebbe davvero un sogno magnifico, che forse potrebbe diventare realtà grazie allo strepitoso e unico alleato di ogni pulizia domestica che scopriremo nell’articolo di oggi.

Bastano 2 tazze di questo economico prodotto per fare pulizie perfette e profumare tutta la casa a lungo in modo naturale

Stiamo parlando dell’aceto di alcol, chiamato anche aceto di cristallo per via del suo colore perfettamente trasparente, in grado di far risplendere ogni superficie.

Si tratta di una miscela di acqua e acido acetico che si ottiene dalla doppia fermentazione degli zuccheri presenti nella frutta, del malto, del riso.

Quindi, la sua natura sarebbe totalmente ecologica e programmata per detergere, igienizzare, disinfettare, sgrassare e far profumare di pulito.

L’aceto di alcol è il prodotto multiuso per eccellenza, facilmente reperibile in supermercati e casalinghi e incredibilmente poco costoso.

Le bottiglie sono solitamente da un litro e il suo prezzo difficilmente supererebbe 1,00 euro.

Infiniti utilizzi

Come anticipato dal titolo, bastano 2 tazze di questo economico prodotto naturale per pulire quasi tutto. Farebbero eccezione solo il marmo e le altre pietre naturali, per cui l’aceto di alcol sarebbe troppo aggressivo.

Innanzitutto, sarebbe un efficace anticalcare, in grado di sciogliere le incrostazioni più dure e ostinate.

In questo caso, dovremmo versare 2 tazze di aceto di alcol in uno spruzzino e vaporizzare su WC, box doccia, rubinetteria e piastra del ferro.

Agirebbe in 10 minuti e poi andrebbe risciacquato accuratamente.

Allo stesso modo si potrebbe usare per pulire e lucidare l’acciaio, per esempio quello di pentole e del piano cottura.

Poi, riscaldando leggermente sempre lo stesso quantitativo non diluito, potremmo versarlo direttamente all’interno degli scarichi intasati.

Così facendo elimineremo cumuli di sporcizia e puzza di fogna da lavelli e lavandini.

Ancora, 2 tazze di aceto di alcol diluite in un litro di acqua creerebbero un ottimo detersivo per detergere e igienizzare molti elettrodomestici.

Per esempio, frigorifero, microonde, forno, lavatrice e asciugatrice.

Invece, 2 tazze versate nel classico secchio del mocio pieno d’acqua sarebbero perfette per:

pulire i pavimenti, interni ed esterni, in cotto e gres porcellanato;

pulire vetri e specchi, senza risciacquo e senza lasciare aloni.

Infine, sempre diluito, potremmo usare l’aceto di alcol per smacchiare, ammorbidire e ravviare i colori del bucato.

