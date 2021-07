Chi ama cucinare il pesce conosce bene le piccole difficoltà che si possono incontrare nella preparazione. Infatti, oltre alla fase della pulizia, dello sfilettamento e della cottura, spesso a creare problemi è l’odore. Mani, piatti e posate ma anche la lavastoviglie, dopo aver mangiato pesce solitamente emanano un odore poco gradevole e difficile da eliminare.

Per ovviare a questo inconveniente, invece di rinunciare a cucinare pesce, si possono usare vari rimedi naturali. Il più famoso e tradizionalmente consigliato dalle nonne è l’aceto col succo di limone. Questi due ingredienti uniti insieme riescono a neutralizzare l’odore se strofinati sulle mani e sulle superfici. Ma non sempre funzionano al primo tentativo. In alternativa si può provare un altro rimedio e bastano 2 soli ingredienti economici per eliminare completamente l’odore di pesce dalle mani.

Bastano 2 soli ingredienti economici per eliminare completamente l’odore di pesce dalle mani

La polvere di caffè ha tantissimi utilizzi casalinghi alternativi. Infatti dopo aver fatto il caffè nella moka, basta recuperare la polvere dal filtro per avere un ingrediente segreto. Si può usare come concime per alcune piante e come esca per allontanare le formiche e altri insetti. Ancora nella cura del corpo la polvere di caffè è perfetta come scrub viso e corpo, come ingrediente per un pediluvio, come maschera per capelli e contro la cellulite. Il caffè è anche un ottimo deodorante per ambienti come vediamo in questo articolo.

Ecco perché diventa la soluzione migliore per eliminare l’odore di pesce dalle mani, dalle pentole e dalle altre superfici. È sufficiente strofinare la parte maleodorante con del caffè macinato. Ma il segreto per un risultato ottimale è unire al caffè dello zucchero. Ebbene, lo zucchero elimina gli odori allo stesso modo e in unione col caffè può fare uno scrub levigante alle mani. Dopo aver strofinato la parte con zucchero e polvere di caffè risciacquiamo le mani e laviamole con del sapone di Marsiglia.

Successivamente versiamo un goccio di olio di oliva e strofiniamo con dell’altro sapone e poca acqua calda. Non solo l’odore andrà via, ma sulle mani lascerà la pelle liscia e idratata. Un’altra accortezza quando si cucina il pesce è mettere delle fettine di limone in cottura. Questa tecnica può essere utilizzata sia nelle cotture in casseruola, nella frittura e al forno.