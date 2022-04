La Pasqua è ormai arrivata e per molti di noi è un giorno da trascorrere in compagnia della famiglia. Il pranzo di Pasqua da tradizione è molto ricco e composto da diverse portate. Tra le pietanze che prepariamo più spesso in questa occasione c’è la classica torta pasqualina. Questo piatto rustico è legato alla celebrazione della primavera e delle festività pasquali ed ha origini genovesi. Buona sia calda sia tiepida, questa torta è anche perfetta da consumare il giorno dopo per il pic nic di Pasquetta. Oggi suggeriremo una ricetta veloce e che si prepara usando il classico rotolo di pasta sfoglia.

Questo ingrediente ci permette di realizzare rustici e torte salate in modo semplice e veloce. Secondo la tradizione, invece, l’impasto della torta pasqualina andrebbe fatto a mano e prevede simbolicamente 33 strati di sfoglia. Tuttavia, siamo certi che prepararla con la pasta sfoglia non deluderà nessuno. Il ripieno di questa torta pasqualina conquisterà tutti perché ricco ed incredibilmente gustoso.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia;

6 carciofi;

300 g di bietole;

8 uova;

500 g di ricotta;

50 g di formaggio grattugiato;

mezzo limone;

1 cipolla;

2 cucchiai di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Bastano 2 rotoli di pasta sfoglia per preparare questa strepitosa torta pasqualina facile e veloce dal ripieno ricco e sorprendente

Laviamo con cura i carciofi, indossiamo un paio di guanti e rimuoviamo le estremità, i gambi e le foglie più esterne. Mettiamoli a bagno in una ciotola con l’acqua fredda e il limone. Tagliamoli a listarelle e trasferiamoli in padella insieme alla cipolla tritata finemente e all’olio extravergine d’oliva. Aggiungiamo sale e pepe e facciamoli stufare per circa 5 minuti. Intanto, laviamo e tagliamo in modo molto sottile le bietole. Uniamole ai carciofi e facciamole cuocere ancora per 5 minuti. Il risultato dovrà essere quello di ottenere verdure morbide, ma non stracotte.

Trasferiamo il mix di verdure in un recipiente, uniamo la ricotta, 2 uova, il formaggio grattugiato, un pizzico di sale e pepe. Amalgamiamo per bene il composto e, nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 190 gradi. Rivestiamo la teglia con carta da forno e adagiamoci sopra il primo rotolo di sfoglia. Bucherelliamo la superficie con i rebbi di una forchetta.

Versiamo quindi il ricco ripieno distribuendolo in modo uniforme nello stampo e livelliamolo usando un cucchiaio. Creiamo con un cucchiaio 6 buchi nel composto e rompiamo un uovo all’interno di ogni foro. Copriamo il tutto con il secondo rotolo di pasta sfoglia e sigilliamo bene i bordi. Rimuoviamo la pasta in eccesso ed utilizziamola per decorare le superficie della torta come più preferiamo. Inforniamo la torta pasqualina e lasciamola cuocere per circa 35 minuti.

Consigli

Bastano 2 rotoli di pasta sfoglia per realizzare una deliziosa torta pasqualina in una versione particolare ma appetitosa. Se durante la cottura la superficie dovesse diventare scura in fretta, possiamo scegliere di coprire la torta con un foglio di alluminio. Infine, non gettiamo via gli scarti del carciofo perché possiamo utilizzarli per realizzare piatti semplici, gustosi ed economici.

