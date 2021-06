Siamo finalmente arrivati in estate. Da una parte ciò vuol dire che le giornate sono sempre più belle. Dall’altra, tuttavia, siamo invasi dal caldo e dall’afa. Come consigliano i medici dell’Istituto Superiore di Sanità dovremmo sempre idratarci al massimo per prevenire fastidiosi problemi.

L’acqua è, naturalmente, la bevanda più diffusa al Mondo e non potremmo vivere senza.

Tuttavia, a molte persone l’acqua dopo un po’ dà noia. Quindi cercano di creare delle bevande più gustose. I frutti ci vengono in aiuto, dato che sono molto zuccherini ma allo stesso tempo sempre molto sani. Infatti, bastano 2 ingredienti per preparare una bevanda al sapore di ciliegia fresca e dissetante.

Procedura

Per preparare questa bevanda, bisogna fare un po’ di attenzione. Infatti, andremo ad unire la polpa e il succo delle ciliegie con la spremuta d’arancia. Come fare?

Ebbene, la procedura è la seguente.

Prendiamo le ciliegie e snoccioliamole tutte, poi, le laviamo per bene sotto acqua corrente fredda.

A questo punto, le mettiamo nel frullatore e lo azioniamo alla massima potenza. Facciamo riposare un attimo il composto e aggiungiamo del ghiaccio. Ora prendiamo un colino e cerchiamo di dividere la parte liquida dalla polpa.

Come Noi di ProiezionidiBorsa spesso ricordiamo, non bisogna mai dimenticarsi di fare attenzione a questa cosa. Le ciliegie, infatti, sono un frutto delicato che si ammacca facilmente e che quindi va trattato con cura.

Di conseguenza, solo ora si potranno spremente le arance. Ne bastano anche solo due per dare quel tocco di acidità alla nostra bevanda rinfrescante.

Uniamo, quindi, la spremuta di arancia al nostro composto di ciliegie e prendiamo un lungo cucchiaio.

Mescoliamo per bene senza frullare. In questo modo, eviteremo la formazione di quelle fastidiosissime bollicine di aria. Buona degustazione.