Com’è bello tornare a casa dopo una dura giornata di lavoro. Entrare dall’uscio e vedersi accolti dalle proprie cose è davvero confortante. Ma dopo essersi tolti i vestiti sporchi di dosso ed essersi lavati, il primo pensiero va alla cena. Allora, il primo gesto è quello di aprire il frigorifero e vedere cosa ci offre.

La domanda è sempre la solita. Cosa mettere nel piatto di goloso ma senza troppi grassi e calorie? Si potrebbe pensare a un’insalata invernale nutriente e leggera. Ancora, si potrebbe provare una ricetta cremosa e croccante con verdure di stagione. Se in realtà sentiamo il bisogno di qualcosa di più sostanzioso, forse è necessario deviare su altri ingredienti.

Allora, ecco la proposta degli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa. Senza abbandonare l’idea della verdura di stagione, bastano 2 ingredienti economici per realizzare la cena che desideriamo. Impiegheremo pochi minuti per la preparazione e altrettanti per la cottura. E se dovesse esserci un invitato imprevisto, non c’è da temere, perché porteremo una pietanza a effetto.

Riveliamo subito gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Data la stagione, è praticamente sicuro che li troveremo già nella nostra cucina. Si tratta della zucca e delle uova. La prima può, eventualmente, essere sostituita da zucchine, peperoni, broccoli, patate dolci etc.

Bastano 2 ingredienti economici per una cena semplice e leggera ma d’effetto e ricca di proteine

La ricetta protagonista della nostra cena è una rivisitazione delle uova strapazzate. In aggiunta, un effetto croccante che farà impazzire di gusto chiunque ci sia a tavola. Gli ingredienti necessari sono:

200 g di zucca;

2 uova;

latte intero o vegetale;

erba cipollina o menta;

sale e pepe;

olio EVO;

pangrattato.

Iniziamo sbucciando la zucca se la buccia si presenta troppo dura. Ora tagliamo la zucca a tocchetti abbastanza grandi e cuociamo tutto per 5 minuti in acqua bollente. Scoliamo la zucca e lasciamola soffriggere con un cucchiaio di olio. Nel frattempo, in una ciotola sbattiamo le uova. Poi condiamole con sale, pepe, le erbe e un cucchiaio di latte.

Adesso versiamo tutto sulla zucca ancora in cottura con la fiamma alta. Lasciamo cuocere alcuni minuti e solo quando l’uovo comincia a rapprendersi spolveriamo con del pangrattato. Terminiamo la cottura quando l’esterno della zucca è croccante a sufficienza. Adesso serviamo la zucca con le uova strapazzate ben calde accompagnate da una insalatina fresca.