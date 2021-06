Si è sempre alla ricerca di soluzioni per ridare alla nostra pelle la giusta idratazione. Soprattutto per quanto riguarda il viso, esistono tanti articoli che indicano come creare delle maschere fai da te facili da realizzare. Queste nutrono la pelle in profondità e sono in grado di donare nuova lucentezza al viso.

Maschera idratante a base di panna da cucina

Fortunatamente alcuni ingredienti che abbiamo in cucina ci permettono di creare delle maschere idratanti e nutrienti per il viso. Bastano 2 ingredienti economici e naturali per preparare una maschera idratante e tonificante per il viso che doni lucentezza.

Il primo ingrediente inaspettato che permette di ridare un tono e nuova lucentezza al viso è la panna da cucina. Infatti, unita a qualche goccia di olio essenziale di lavanda e a un cucchiaino di miele permette di creare una maschera miracolosa. Non appena avremo ottenuto un composto omogeneo, applichiamolo sul viso e lasciamolo in posa per almeno 15 minuti.

Consigliamo di detergere il viso prima di dedicarci all’applicazione della maschera.

Trascorso il tempo di posa possiamo risciacquare il viso con acqua fredda così da richiudere i pori. Ed ecco che noteremo una pelle liscia, luminosa e soprattutto idratata.

Maschera nutriente a base di olio d’oliva

Un altro ingrediente efficace per la cura della pelle e dei capelli è l’olio d’oliva. Sappiamo bene che può essere utilizzato da solo o unito ad altri ingredienti che ne potenziano i benefici.

Questa maschera è particolarmente consigliata per chi ha una pelle secca, grazie al mix di ingredienti si noteranno risultati sorprendenti.

In una ciotola schiacciamo una banana, uniamo due cucchiai di yogurt bianco e un cucchiaino di olio d’oliva. L’olio d’oliva ha proprietà nutrienti e idratanti, lo yogurt emollienti e la banana è un ottimo antiossidante. Amalgamiamo e non appena il composto sarà uniforme, stendiamolo sul nostro viso per almeno 20 minuti. Successivamente laviamo il viso con acqua fredda.

Ecco allora che bastano 2 ingredienti economici e naturali per preparare una maschera idratante e tonificante per il viso che doni lucentezza.