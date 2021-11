Quante volte ci siamo ritrovati con una irrefrenabile voglia di qualcosa di dolce a cui abbiamo dovuto rinunciare per paura della linea? Sono numerosi infatti i casi in cui il girovita ci trattiene dal divorare le tonnellate di dolci che tanto agogniamo, ma quanto è difficile resistere.

Proprio per questa ragione, oggi vogliamo proporre un dolce semplice, facile e a basso impatto calorico che ha come protagoniste le mele. Questo straordinario frutto si presta perfettamente alle preparazioni dolci, specialmente quelle rapide. Ecco perché in una pubblicazione precedente avevamo svelato come realizzare con un rotolo di sfoglia e una mela un dolce irresistibile.

Allo stesso modo se disponiamo di poco tempo bastano 15 minuti per preparare questo squisito dolce light alle mele senza burro e uova, ma vediamo come.

I passaggi per un dolce leggero, soffice e irresistibile

Per realizzare un dolce perfetto per la colazione o per una merenda improvvisata ci serviranno:

230 g farina 00;

130 g zucchero

2 mele Golden o Renetta;

80 ml olio di semi di arachidi;

200 ml latte;

Lievito per dolci (1 bustina);

Scorza di limone;

Zucchero a velo.

Preparare questo velocissimo dolce è molto semplice e dovremo iniziare lavando e sbucciando le mele per poi farle a fettine. Mettiamo da parte le fette di mela ma per evitare che queste anneriscano ci spruzzeremo sopra del succo di limone.

Nel frattempo in una ciotola mescoleremo le polveri, ossia farina, zucchero e lievito che mescoleremo con una frusta.

Bastano 15 minuti per preparare questo squisito dolce light alle mele senza burro e uova

Procediamo aggiungendo all’impasto latte, olio e scorza di limone lavorando il nostro composto con una spatola. Quando l’impasto sarà leggermente addensato vi aggiungeremo metà delle fette di mela incorporandole delicatamente sempre con una spatola.

Una volta ottenuta la giusta consistenza trasferiremo il tutto in uno stampo per dolci che avremo prima foderato con della carta da forno. Verseremo dunque il composto all’interno dello stampo e dopo averlo appianato, disporremo sulla superficie le restanti fette di mela partendo dall’esterno verso l’interno per uno spettacolare effetto scenico.

Disposte tutte le mele nella classica forma a raggiera, spolveriamo con dello zucchero semolato sulla loro superficie. Terminata la preparazione non resta che infornare a 180° per 40 minuti fin quando la torta non sarà pronta. Sforniamo e lasciamo freddare per terminare questo goloso dolce con una pioggia di zucchero a velo.

