Può capitare che ci siano giorni in cui l’unica cosa che può sollevarci il morale è un po’ di zucchero.

Un fragrante cornetto appena sfornato o una torta ricca di crema che ad ogni morso è una delizia. Ma il più delle volte in casa non abbiamo quello che serve per prepararli o non c’è tempo. Così ci rifugiamo in merendine pronte, cariche di zuccheri sì ma poco golose.

Se abbiamo un po’ di tempo e ci piace cucinare il problema non si pone. Possiamo spulciare nel libro di ricette e cimentarci nella preparazione di ciambelle, torte o pan brioche. Ma è innegabile che spesso siamo di corsa e per tanti la voglia di cucinare scarseggia. Ecco perché oggi vedremo come con pochissimi ingredienti si possono preparare anche dei biscotti velocissimi e super invitanti.

Bastano 15 minuti e solo 3 ingredienti per questi biscottini golosi e fragranti, buonissimi da soli ma anche da inzuppare

Sembra assurdo ma in effetti con pochi ingredienti si possono preparare dei dolcetti davvero sfiziosi. Senza aggiungere zucchero in più, tra l’altro, perché già presente nel latte condensato. Ma quando facciamo la spesa prestiamo attenzione a non confonderlo con latte liofilizzato o con il latte in polvere.

Ingredienti per circa 35 biscottini:

400 gr di latte condensato;

80 gr di burro;

500 gr di amido di mais.

Procedimento:

Versiamo il latte condensato in una ciotola e aggiungiamo il burro morbido. Con l’aiuto di un cucchiaio iniziamo a mescolare i due ingredienti finché non saranno ben amalgamati;

A questo punto aggiungiamo quasi tutto l’amido di mais e cominciamo a mescolarlo con il cucchiaio. Dopo qualche minuto passiamo ad impastare con le mani e uniamo anche il resto dell’amido rimasto;

Trasferiamo l’impasto su una spianatoia con un po’ di amido e continuiamo a lavorarlo finché non sarà omogeneo. Formiamo prima un panetto e poi schiacciamolo sempre con le mani creando un rettangolo. L’impasto dovrà essere alto qualche centimetro all’incirca;

Con un coltello a lama liscia dividiamo il rettangolo in piccoli quadratini di circa 5 cm. In base alla grandezza del quadratino avremo biscotti più o meno grandi. Prendiamo ogni quadratino e ruotiamolo sulle mani a formare tante palline;

Disponiamo le palline su una teglia da forno e con la forchetta schiacciamole leggermente. Ora non ci resta che infornare in forno preriscaldato a 180° gradi per 15 minuti e via. Non ci resta che assaggiarli e goderceli ogni volta che vogliamo.

Insomma, bastano 15 minuti e solo 3 ingredienti ed ecco sfornati dei biscotti perfetti per ogni occasione. Per un tè o una cioccolata calda con gli amici, ma anche per una colazione gustosa e super economica. Anche con delle ricette veloci si possono preparare dolci gustosi che ci fanno fare bella figura. Ne è un esempio il veloce e facilissimo strudel cotto al microonde.

