Un ragù cotto ore e ore sul fuoco è una ricetta in cui tuffare la forchetta e da gustare intensamente. La lunga cottura aiuta la carne a sprigionare tutto il suo sapore nel sugo e a insaporire la pasta. Non sempre, però, è possibile dedicare molte ore del proprio tempo a preparazioni lunghe come la pasta al forno o gli spaghetti al ragù.

Le esigenze di vita quotidiane possono portarci spesso a puntare su ricette più veloci, da eseguire magari in 10 o 15 minuti. Questo, però, non significa dover rinunciare alla preparazione di ortaggi, verdure e altri piatti nutrienti e salutati.

La barbabietola rossa, ad esempio, è davvero preziosa in cucina e non bisogna necessariamente prepararla come contorno. Si tratta di un ortaggio utilissimo da usare anche con la pasta.

Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per sbalordire tutti

Anche se può sembrare impossibile, bastano 12 minuti per preparare questo primo piatto di pasta davvero scenografico e sfizioso. Occorreranno:

200 grammi di paccheri;

mezza barbabietola rossa;

gorgonzola a piacere;

100 millilitri di latte;

8 noci tritate;

formaggio grattugiato q.b.;

sale e pepe a piacere.

Perché bastano 12 minuti per preparare questo primo piatto ghiotto e ammaliare tutti con un condimento veloce

Nello stesso tempo di cottura dei paccheri è possibile preparare un condimento colorato e scenografico grazie a un ortaggio di stagione. Si tratta della barbabietola rossa, che sposa perfettamente il gusto del gorgonzola. Questo formaggio morbido viene solitamente abbinato alla zucca durante il periodo invernale. Una buona sostituta in questa fase dell’anno è, invece, la barbabietola rossa, altrettanto dolce e ricca di nutrienti importanti.

Mentre l’acqua bolle sul fuoco, tagliare la barbabietola in pezzi abbastanza grossolani e frullarla con un po’ d’acqua di cottura per realizzare una crema. In questa fase è utile l’impiego di un frullatore da cucina o minipimer.

Gli ultimi passaggi della ricetta

Avviare anche la cottura della pasta e versare la crema di barbabietole in una padella in cui poter mantecare la pasta. Salare e pepare la crema e fondere il gorgonzola con il latte in un pentolino piccolo.

Appena fuso, versare anche il formaggio grattugiato per ottenere una crema.

Scolare la pasta al dente e mantecarla nella crema di barbabietola. Impiattare la pasta e terminarla versando la crema di gorgonzola.

Spolverare la pasta con le noci tritate in modo generoso e gustare ancora calda.

