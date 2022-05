Bastano 10 minuti per questa pasta leggera, cremosa e apprezzatissima che si prepara in padella con pochissimi ingredienti

Portare in tavola un gustoso primo piatto senza impiegare decine di minuti di tempo non può che essere un vantaggio. Tra le ricerche più popolari sul web non bisogna meravigliarsi di trovare ricette veloci con pochi ingredienti.

Può bastare una decina di minuti per preparare un primo piatto perfetto anche per i giorni di festa, senza bisogno di usare neppure il forno.

La ricetta che segue promette di fare lo stesso. Usando pochi ingredienti e impiegando poco tempo possiamo preparare una pasta spaziale.

Vediamo, quindi, gli ingredienti e il procedimento per la preparazione di questa ricetta sfiziosa con il pesce.

La lista della spesa per la preparazione degli spaghetti con salmone e crema di porri (per 4 persone)

240 grammi di spaghetti;

80 grammi di salmone affumicato;

200 grammi di porri;

100 grammi di vino bianco;

un cucchiaio e mezzo d’olio d’oliva;

40 grammi di latte scremato;

prezzemolo quanto basta;

sale e pepe a piacere.

Bastano 10 minuti per la pasta leggera e cremosa più apprezzata che si prepara in padella con pochissimi ingredienti

Il primo passaggio consiste nella pulizia dei porri sotto acqua corrente. Bisognerà eliminare la radice e la parte verde. A questo punto, eliminare le foglie più dure, praticando un taglio longitudinale non troppo profondo.

Tagliare, poi, i porri in rondelle molto sottili per velocizzare la cottura. Scaldare i porri in padella con l’olio e lasciarli imbiondire per 2 o 3 minuti.

Aggiungere qualche cucchiaio d’acqua e salare e pepare. Una volta assorbita l’acqua, aggiungere il latte e attendere fino a completo assorbimento.

Nel frattempo, scaldare l’acqua per la bollitura della pasta.

È arrivato il momento di aggiungere anche il pesce

Tagliare il salmone in piccolissime fettine e scaldarlo con l’olio in padella. Dopo qualche minuto di rosolatura, sfumare con il vino bianco.

Mentre gli spaghetti cuociono, frullare i porri aggiungendo, se necessario, qualche mestolo d’acqua di cottura della pasta. Aggiungere la crema al salmone, scolare gli spaghetti al sangue e mantecare il tutto. Mantecare fuori dal fuoco, aggiungendo abbondante prezzemolo tritato.

Ebbene, bastano 10 minuti per questa pasta leggera più sfiziosa del momento, con porri e salmone.

