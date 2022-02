Bastano 10 minuti e una sola mela per preparare questa torta al latte caldo leggera, soffice e profumata

In accordo ad un’implicita tradizione, la domenica è per antonomasia il giorno in cui gli appassionati di cucina si cimentano in un dolce casalingo.

Che si tratti di biscotti, muffin, cupcakes, torte o crostate poco importa: quello che è certo è che un profumo inebriante stuzzicherà la nostra golosità.

Le possibilità offerte da siti e ricettari sono decisamente illimitate, oltre che assolutamente eterogenee, pronte a soddisfare tutti i gusti.

Siamo intolleranti al glutine? Proviamo questa torta di mele senza farina, leggera e croccante.

O forse dobbiamo smaltire le banane mature ma ci interessa una preparazione a basso contenuti di grassi? Nessun problema.

Insomma, l’universo culinario non smette ma di sorprendere, a volte regalandoci intuizioni davvero geniali per fare bella figura con il minimo dello sforzo.

Ad esempio, bastano 10 minuti e una sola mela, oltre a pochissimi altri ingredienti, per preparare questa velocissima torta, soffice e aromatica.

Torta di mele al latte caldo

Morbida e delicata, è lo spunto giusto per una colazione o una merenda all’insegna del gusto, senza esagerare con le calorie.

Notevolmente ridotta rispetto ad altre preparazioni, infatti, la quantità di burro necessaria per l’impasto.

Ingredienti

250 g di farina 00;

150 g di zucchero di canna;

110 ml di latte intero;

60 g di burro;

3 uova;

1 mela;

8 g di lievito per dolci;

30 g di noci;

la scorza di un limone;

cannella in polvere

Innanzitutto, presa una ciotola, montiamo le uova e lo zucchero aiutandoci con uno sbattitore elettrico.

Ottenuto un composto spumoso, uniamo anche la farina e il lievito setacciati, oltre alla scorza di limone e alla cannella.

Dopo aver scaldato il latte, senza tuttavia portarlo ad ebollizione, uniamolo a filo al composto precedentemente descritto, amalgamando il tutto con una frusta.

Ne dovrà risultare una crema liscia e senza grumi, in cui andrà aggiunta anche metà della mela tagliata a fettine sottili.

Una volta imburrato e infarinato una tortiera, foderiamola con le fette di mela avanzate e con le noci tritate grossolanamente.

Non resta che versare il composto cremoso e infornare a 170° C per circa 45 minuti per poi servire tiepida o fredda.

Consiglio

Suggeriamo come unica accortezza quella di coprire la torta con un foglio di alluminio qualora tendesse a scurirsi troppo in superficie.