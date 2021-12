Sara capitato a molti di noi di avere all’improvviso voglia di dolci. Oppure di avere in casa ospiti inaspettati e di non avere nulla di squisito da offrire. Ebbene, a volte basta davvero poco per gustare qualcosa di sfizioso.

In questi casi la pasta sfoglia rappresenta un’ottima alternativa per chi ha voglia di qualcosa di gustoso ma non ha molto tempo. Questo perché non è necessario prepararla in casa. Si può usare, infatti, quella già pronta, reperibile in tutti i supermercati.

Bastano 10 minuti e meno di 5 euro per preparare questo gustosissimo dolce che conquisterà proprio tutti

Con questo impasto si possono preparare sia piatti salati che dolci.

Tra l’altro, la pasta sfoglia “già pronta” è molto facile da utilizzare. Non solo, quindi, risulta adatta alla preparazione di tante ricette, ma è facile da utilizzare anche da parte di chi non è particolarmente bravo in cucina.

Vediamo cosa occorre:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

2 mele o in alternativa pere;

1 limone possibilmente biologico;

1 tuorlo d’uovo.

Vediamo come procedere

Il primo passaggio da fare, per preparare questo dolce veloce e gustoso, è tagliare la frutta a fettine abbastanza sottili.

Nell’elenco degli ingredienti che occorrono, abbiamo parlato di mele o pere. Ma ovviamente è possibile utilizzare qualsiasi altro tipo di frutta che abbiamo in casa, come ad esempio le banane.

In base alla frutta che andremo ad utilizzare, varierà solo il costo del dolce che andremo a realizzare, mentre il risultato sarà comunque eccellente.

A questo punto stendiamo la pasta sfoglia, la bagniamo con il succo di limone e la bucherelliamo con una forchetta.

La dividiamo in rettangoli uguali.

In ciascuno dei rettangoli mettiamo la frutta che abbiamo precedentemente tagliato a pezzi. Volendo e se abbiamo in casa della marmellata, oltre alla frutta tagliata in pezzi, possiamo aggiungere anche un cucchiaino di marmellata.

Sarebbe preferibile dello stesso gusto della frutta che mettiamo fresca.

Spennelliamo i bordi della sfoglia con il tuorlo dell’uovo sbattuto.

E ora, in forno

A questo punto chiudiamo la pasta facendo attenzione a sigillare bene i lembi, magari aiutandoci con una forchetta.

Non resta che mettere le sfogliatine in forno preriscaldato a 180 gradi.

Dovranno cuocere per circa 10 minuti, fino a quando, quindi, la superficie diventerà ben dorata.

Una volta sfornate e fatte raffreddare, possiamo se lo gradiamo, fare una bella spolverata di zucchero a velo.

Abbiamo visto, quindi, come bastano 10 minuti e meno di 5 euro per preparare questo gustosissimo dolce che conquisterà proprio tutti.

Quando andiamo a fare la spesa, pertanto, conviene comprare un rotolo di pasta sfoglia da tenere nel nostro frigo. Perché all’occorrenza ci può davvero tornare utile nella preparazione di dolci o piatti salati davvero super veloci.

