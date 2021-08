Il lavoro porta via un sacco di tempo, così come lo studio, la cura della casa o badare ai propri bambini. Ecco, allora, che risulta complesso trovare il giusto tempo da dedicare al fisico per mantenerlo tonico. Il sogno di una pancia piatta e soda prende il largo, e anche le più nobili intenzioni vanno in fumo. In realtà, è provato che non servono ore di esercizio per mantenersi in forma, ad esempio bastano 10 minuti al giorno di questi esercizi per avere un addome d’acciaio. Nel corso dell’articolo vedremo quali sono gli esercizi migliori per guadagnare tempo e come eseguirli.

Chi bello vuole apparire…

Prima di proporre qualsiasi esercizio è bene fare qualche raccomandazione. Eseguire sempre un adeguato riscaldamento, interrompere la sessione se troppo faticosa ma soprattutto, costanza!

Che siano dieci minuti al giorno o cento, questo non farà alcuna differenza se gli allenamenti non vengono praticati con continuità.

Inoltre, un piccolo consiglio è quello di tenersi costantemente idratati e integrare la propria dieta con verdure, ancora meglio se di stagione. Ma entriamo nel dettaglio.

Bastano 10 minuti al giorno di questi esercizi per avere un addome d’acciaio

Gli esercizi sono:

addominali con gambe alzate;

leg drop alternato;

roll up;

sollevamento alternato delle gambe;

eagle crunch.

Per ottenere un buon risultato basterà eseguire ogni esercizio per un minuto e ripetere il circuito due volte.

Il primo esercizio viene eseguito stesi con le gambe alzate assumendo una forma a “L”. Mantenendo questa posizione faremo un minuto di addominali (cosiddetti crunch).

Passiamo ai leg drop. Tenendo la stessa “L”, lasciamo cadere le gambe in modo alternato ma senza che queste tocchino a terra. Questo sarà un vero toccasana per gli addominali bassi che sentiremo lavorare nel controllo della gamba in caduta.

I Roll-up sono simili al crunch classico, ma in questo caso facendo l’esercizio ci porteremo su fino ad essere seduti alzando le braccia al cielo.

Continuiamo con il quarto esercizio in cui, da posizione supina, solleveremo le gambe perpendicolarmente a noi in modo alternato.

Chiudiamo con gli Eagle crunch, ossia addominali con una piccola difficoltà in più. Per eseguirli alla perfezione dovremo assumere posizione supina e incrociare le gambe portandole verso l’addome. Tenendo salde le gambe cominceremo con gli addominali.

In caso di dubbi su come eseguire gli esercizi, ne esistono molti esempi su note piattaforme video web.