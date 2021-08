Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un incremento spaventoso dei casi di malattie cognitive. Tra queste spicca ovviamente l’Alzheimer, una malattia davvero diabolica poiché priva di cura. Quando si parla di malattie che comportano una degenerazione cognitiva, come appunto l’Alzheimer e la demenza senile, l’unica cura è la prevenzione. Anche i farmaci utilizzati per trattare la malattia, infatti, hanno lo scopo soltanto di affievolire i sintomi, senza farli sparire.

Dunque, la medicina sta cercando di capire sempre più quali siano le connessioni tra abitudini della nostra vita quotidiana e malattie degenerative. Scovare le cause non è semplice, ma un risultato chiaro c’è: l’attività fisica fa bene alla mente, oltre che al corpo. In particolare, secondo autorevoli studi bastano 10 minuti al giorno di quest’attività per prevenire Alzheimer e demenza senile nel modo migliore che ci sia. Vediamo insieme di quale attività si tratta.

Come prevenire le malattie di degenerazione cognitiva

Come anticipato, la medicina sta cercando di capire quali sono i fattori che aumentano il rischio di malattie quali Alzheimer e demenza. È certo che una causa sia l’alimentazione sbagliata. Seguire la dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura, cereali integrali e antiossidanti, e povera di grassi, è già una prima prevenzione. La salute del nostro cuore e del nostro sistema circolatorio pare influisca sul benessere del cervello. Per questo è anche opportuno evitare di fumare e di bere alcolici smodatamente. In più pare sia d’aiuto allenare il cervello con attività quali la lettura o i giochi di logica e memoria (rebus e cruciverba, per esempio). Altre volte, invece, per allenare la mente la cosa migliore da fare è allenare il corpo.

Bastano 10 minuti al giorno di quest’attività per prevenire Alzheimer e demenza senile

Secondo autorevoli studi, portati avanti da istituti quali la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, il legame tra benessere cerebrale e attività motoria è indissolubile. Anche i ricercatori giapponesi dell’Università di Tsukuba hanno recentemente dimostrato la suddetta connessione.

Secondo la ricerca, 10 minuti al giorno di attività aerobica a intensità medio bassa sono un grande deterrente per l’incombere di Alzheimer e demenza senile. Questo perché l’attività aerobica stimola le connessioni neuronali nell’ippocampo cerebrale, oltre alle funzioni cognitive e alla memoria. In sintesi, il fitness aiuta a restare in forma non solo nel fisico, ma anche nella mente.

