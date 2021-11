Cucinare, per molte persone è una grandissima passione, per molti altri, invece, a volte può diventare un bel problema. Inventarsi ogni giorno cosa portare in tavola a pranzo e a cena non è facile. Non si tratta solo di scarsa fantasia. Oltretutto, vanno infatti anche considerati altri fattori quali: variare il più possibile per bilanciare i pasti, accontentare i gusti di tutti i componenti della famiglia e, non da ultimo, cercare di non spendere troppo per la spesa.

Del resto, far quadrare il bilancio famigliare non è sicuramente cosa semplice e la spesa è una voce che incide parecchio. Buona cosa già sarebbe sapere che in questo noto supermercato è possibile risparmiare anche fino al 40%.

Le ricette per eccellenza “svuota frigo” e “salva portafogli” sono le polpette e la frittata. Ecco, ad esempio, delle polpette economiche e davvero irresistibili con i soliti 3 ingredienti che tutti avanziamo. Per non essere ripetitivi e monotoni, è bene però variare, e talvolta la fantasia scarseggia.

Nel presente articolo prenderemo in considerazione la frittata, proponendone una variante poco nota ma davvero molto gustosa e che sarà apprezzata da tutti.

Basta zucchine e spinaci, ecco i 2 ingredienti davvero molto economici per una gustosissima frittata morbida e fragrante

La maggior parte delle persone, in genere prepara la frittata semplice, oppure la arricchisce con qualche verdura. Le più gettonate sono spinaci e zucchine, ma in realtà ci possiamo davvero sbizzarrire. L’ideale, come sempre, sarebbe puntare su prodotti stagionali e quindi, come vedremo tra pochissimo, basta zucchine e spinaci, ecco i 2 ingredienti davvero molto economici per una gustosissima frittata morbida e fragrante.

Ingredienti per una frittata per circa 4-6 persone

6 uova;

5-6 foglie di verza belle grandi private del torsolo bianco (qualcuna di più se sono troppo piccole);

1 cipolla bianca;

40 gr di formaggio grattugiato (a piacere grana, parmigiano, pecorino…);

olio, sale e pepe q.b.

Procedimento

In una pentola antiaderente far scaldare l’olio e farvi soffriggere la cipolla tagliata a fettine sottilissime (quasi trasparenti) e la verza ridotta in striscioline altrettanto molto sottili.

Far cuocere a fiamma medio-bassa controllando che non si asciughi troppo, se necessario aggiungere un goccio di acqua. Nel frattempo sbattere le uova unendovi formaggio, sale e pepe. Una volta cotte le verdure, farle intiepidire, quindi unirle al composto di uova sbattute. Cuocere in padella per 10-15 minuti, girando la frittata a metà cottura, oppure in forno già caldo a 180° per 25/30 minuti circa.

Ed ecco qui una frittata genuina fatta con ingredienti poveri ma molto gustosi. La possiamo servire come secondo piatto, insieme ad un contorno a piacere. In alternativa, tagliata a cubotti o triangolini, la frittata con verza e cipolla potrebbe essere perfetta anche come antipasto o aperitivo. Per un sapore un po’ meno intenso e deciso, suggeriamo di sostituire la cipolla con il porro.

