Natale sta arrivando e con esso il periodo dei cenoni, le rimpatriate e dei regali di circostanza. Tutti noi abbiamo una lista di persone a cui fare regali, siano amici che contatti lavorativi.

Per molti, questa incombenza si traduce ogni anno nell’acquisto degli stessi regali che spesso vengono apprezzati poco. Oggi vogliamo fare una breve lista di alcuni regali che lasceranno esterrefatti chi li riceverà, siano amici, colleghi o clienti. Infatti, potremo dire basta zampone e cotechino da regalare ora che conosciamo queste alternative da bocca aperta.

Il segreto è stupire con l’inaspettato

Tra i regali più accreditati possiamo citare il panettone, il pandoro, torrone, ma soprattutto lo zampone e il cotechino. Questi insaccati a base di carne di maiale sono tipici del periodo delle feste e vengono spesso cucinati nei giorni attorno a Capodanno.

Dato che tutti noi in questo periodo riceviamo e doniamo spesso questi cibi, ora proporremo delle alternative più salutari, originali e gustose. Inoltre, sempre più persone scelgono di non mangiare la carne e per questo sarebbe meglio scegliere dei prodotti vegetariani che tutti possono apprezzare.

Per prima cosa proponiamo di sostituire i classici regali mangerecci con un prodotto tipico, come il riso integrale prodotto in Italia o un pacco di pasta trafilata al bronzo. Queste eccellenze potranno essere apprezzatissime e di certo sono meno banali dei classici zamponi.

Un altra proposta è quella di regalare un vassoio contenente frutta secca, datteri di pregio e frutta esotica disidratata, come mango, papaya e ananas. Possiamo disporre questa frutta in una confezione raffinata e faremo un figurone.

Basta zampone e cotechino da regalare ora che conosciamo queste alternative da bocca aperta

Se vogliamo osare ancora di più con un regalo di gran lusso possiamo scegliere una confezione di caviale, magari prodotto in Italia. I buongustai più raffinati ameranno questo prodotto di nicchia.

Per restare nello stesso ambito di prodotti di lusso proponiamo di regalare dei prodotti a base di tartufo, come un sugo aromatizzato o direttamente delle fettine di questo inimitabile fungo. Basteranno pochi grammi dentro una scatolina di vetro per lasciare a bocca aperta e con l’acquolina in bocca i fortunati destinatari.

Approfondimento

Non il solito profumo ma queste fragranze di nicchia stupiranno la donna di qualsiasi età.