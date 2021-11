L’autunno è ormai entrato nel vivo con i suoi colori eccezionali che indubbiamente riescono ad influenzare anche il modo di vestire.

Dopo aver archiviato definitivamente vestiti leggeri e colori estivi si andrà alla scoperta delle tendenze 2021/2022.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Uno dei colori che si è visto di più tra le proposte delle varie case di moda è il marrone. Un colore molto interessante che, con le sue diverse sfumature, può rendere sofisticato qualsiasi look.

Da un lato, soprattutto i più giovani, hanno la tendenza a snobbare questo colore credendolo difficile da abbinare.

In molti, poi, associano il marrone al modo di vestire degli anziani. Sicuramente un colore scuro e neutro molto amato dalle persone che hanno vissuto in periodi in cui cambiarsi quotidianamente era un lusso.

Il marrone, scuro e neutro, da un lato tenderà a sporcarsi meno rispetto ad altri colori e dall’altra impegnerà decisamente meno del nero.

Questo dal momento che il nero è associato a situazioni luttuose mentre il marrone di solito no.

Tuttavia, una volta scoperti questi abbinamenti eccezionali sarà impossibile non cominciare ad amare questo colore.

Basta vestire nero meglio questo colore autunnale perfetto per essere eleganti dai 20 ai 70 anni

Il primo abbinamento, molto classico, che si propone è con il nero. Abbandonare completamente il nero, infatti, è difficile per chi lo ama particolarmente. Per questo motivo prima di lasciarlo da parte sarà importante provare a ridurlo gradualmente con delle combinazioni diverse.

Anche se in passato si sconsigliava di abbinare insieme questi due colori ad oggi dipenderà molto dalla sfumatura del marrone.

Tra le tonalità perfette per essere abbinate con il marrone troviamo senza ombra di dubbio il color cuoio. Quindi via libera a borse e cinture color cuoio abbinate ad abbigliamento nero.

Si potrà, poi, provare la combo tra jeans neri e maglione marrone o un total look nero abbinato ad un cappotto marrone.

Il cappotto potrà essere sia marrone classico che nelle sue varianti sabbia o cammello.

Marrone/Azzurro

Il marrone, poi, darà il meglio di sé abbinato con il turchese. Un colore che richiama la primavera e i caldi estivi abbinato al marrone colore autunnale per eccellenza.

Un paio di jeans o pantaloni marrone scuro saranno perfetti abbinati ad un maglione oversize color turchese.

Indossare un maglione marrone su un classico paio di blue jeans, poi, creerà un look perfetto per tutti i giorni.

Total look

In molti amano indossare il nero in tutte le sue declinazioni, altri preferiscono i colori. Ma pochi pensano al fatto che è possibile anche mettere insieme un total look di colore marrone.

Sarà sufficiente scegliere bene le varie sfumature per abbinarle al meglio. Ad esempio, un paio di pantaloni marroni abbinato a un maglione della stessa tonalità e come coprispalla un cappotto cammello.

La moda è oggettiva e, per questo motivo, sarà importante principalmente riuscire ad avere occhio per scegliere il meglio. Quindi, basta vestire nero meglio questo colore autunnale perfetto per essere eleganti dai 20 ai 70 anni.