Parliamo oggi di una ricetta semplicissima e velocissima da ideare. Non serve essere degli chef stellati per creare in casa un piatto da leccarsi i baffi. In questo caso inoltre parliamo di una ricetta che prevede l’utilizzo di ingredienti che abbiamo sempre in casa. Il protagonista è il pane raffermo. Vediamo quindi perché basta utilizzare il pane in questo modo semplicissimo per stupire tutti a tavola. Seguendo con attenzione questi pochi e semplici passaggi riusciremo ad ottenere una focaccia di pane raffermo.

Una ricetta che è in grado anche di salvarci la cena quando non abbiamo avuto tempo di fare la spesa.

Scopriamo insieme come muoverci.

Gli ingredienti

a)250 gr di pomodorini;

b)350 gr di pane raffermo;

c)400 gr di acqua;

d)capperi;

e)olive possibilmente snocciolate;

f)origano;

g)pepe;

h)olio d’oliva;

i)sale.

Il procedimento

Andiamo inizialmente a spezzettare in piccoli pezzi i nostri 350 grammi di pane raffermo. Mettiamo ora tutti i pezzi ottenuti in una ciotola. Versiamo ora un po’ d’acqua nella ciotola per ammorbidire il pane. La quantità d’acqua dipende dalla quantità di pane all’interno della nostra ciotola e da quanto il pane è duro. Non deve bagnarsi troppo e non deve rimanere eccessivamente asciutto. A questo punto andiamo a strizzare più che possiamo il pane e condiamolo con un goccio d’olio d’oliva e di sale. Ora prendiamo una teglia, versiamo un goccio d’olio per evitare che si attacchi e disponiamo il pane affinché prenda la forma della teglia.

Adesso disponiamo sopra i nostri 250 grammi di pomodorini, le olive snocciolate, i capperi, l’origano e il pepe. Lasciamo cuocere tutto in forno a 180 gradi per circa 30 o 40 minuti.

Con poche e semplici mosse e con l’aiuto del nostro forno otterremo in modo molto semplice una buona focaccia di pane raffermo.

Un piatto perfetto da presentare a tavola come antipasto. I nostri ospiti ne rimarranno totalmente stupiti e ci chiederanno la ricetta.

Ecco, perciò, perché basta utilizzare il pane in questo modo semplicissimo per stupire tutti a tavola.