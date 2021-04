In cucina come in bagno può capitare che gli scarichi del lavello si intasino. Tra residui di cibo vari o capelli e peli nel bagno è normale. Non sempre usiamo il filtro per il lavandino, o a volte quando lo puliamo dimentichiamo di riapplicarlo subito. E quindi residui di ogni tipo vanno a depositarsi nelle tubature. Non proprio intasandole del tutto, ma rallentando lo scarico. Ma c’è un modo davvero furbo per rimediare. E non serve comprare prodotti specifici!

Cosa possiamo utilizzare che abbiamo già in casa?

Certo, possiamo tentare con lo sturalavandini abbinato a rimedi casalinghi. A volte è sufficiente, come ad esempio usare la coca cola. Ma il più delle volte c’è bisogno di prodotti più aggressivi, che distruggano l’ingorgo. Quindi ci si affida a prodotti più specifici, che sono anche abbastanza costosi. Ma oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo un trucco che pochi conoscono. Ed è un rimedio che ci farà risparmiare sull’acquisto di altri prodotti!

Basta usare un prodotto che abbiamo in casa se il problema degli scarichi lenti ci affligge

Di cosa stiamo parlando? Del disincrostante per WC. Praticamente l’abbiamo tutti in casa, lo usiamo per eliminare le macchie dal WC. Ma anche per liberarci dai cattivi odori provenienti dallo scarico. In realtà, un’altra funzione di quasi tutti i prodotti per WC è proprio quella di disincrostante. Nella maggior parte di questi prodotti c’è dell’acido citrico. Grazie alla sua composizione va a sciogliere gli ingorghi che si possono creare nel water. Fatti di materiale biologico e calcare, che combinati intasano le tubature. Quindi perché non usarlo anche per i lavandini? Basterà versarne un po’ nello scarico e lasciarlo agire per almeno 15 minuti. Poi versare dell’acqua calda, non bollente, nello scarico. E il gioco è fatto. Niente più scarichi lenti!

Quindi, basta usare un prodotto che abbiamo in casa se il problema degli scarichi lenti ci affligge. In questo modo non dovremo spendere altri soldi in prodotti per la pulizia. Basterà usarne uno per due funzioni. Con un bel risparmio per le nostre tasche! Da provare assolutamente.