Tra i frutti tropicali più amati c’è sicuramente il gustosissimo mango. Il mango ormai da anni è arrivato anche in Italia, e ha riscosso un immediato successo. È addirittura diventato un ingrediente comune in gelati e dolciumi, ma la maggior parte di noi ama consumarlo direttamente appena sbucciato.

Ma come molti avranno fatto esperienza, mangiare un mango senza fare pasticci non è affatto un’impresa facile. Non soltanto a causa della presenza di un grosso seme centrale circondato dalla parte più fibrosa del frutto, ma anche a causa della buccia. In un buon mango maturo infatti, la buccia può risultare difficile da rimuovere.

Ma niente paura, esiste un trucco semplicissimo. Basta usare un bicchiere per pelare il mango perfettamente e senza sprechi.

Sbucciamo il mango quando è maturo

Innanzitutto, come facciamo a sapere che il nostro mango ha raggiunto il punto di maturazione perfetto ed è arrivato il momento di utilizzare il trucco del bicchiere per sbucciarlo? Il mango è pronto per essere consumato quando la buccia comincia a cambiare colore, e da verde diventa gialla o rossa. Inoltre, la consistenza del frutto deve essere abbastanza morbida.

Quando il nostro succulento frutto è giunto a maturazione, basta usare un bicchiere per pelare il mango perfettamente e senza sprechi, ecco come.

La polpa finirà nel bicchiere senza sprecarne un grammo

Prima di sbucciare il mango laviamo accuratamente la superficie del frutto. Poi affettiamolo in verticale. Cerchiamo di tagliarlo il più vicino possibile al seme centrale. Dovranno rimanere tre fette: due laterali, e una centrale con il seme. Ora prendiamo un bicchiere alto e capiente. Posizioniamo la fetta di mango con la buccia esattamente sul bordo del bicchiere, e la polpa rivolta verso l’interno del bicchiere. Ora non rimane altro che spingere: la polpa si staccherà dalla buccia e finirà all’interno del bicchiere, e la buccia ci rimarrà in mano. In questo modo non avremo sprecato neanche un grammo del nostro prezioso frutto.

