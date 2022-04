“Quando ai fornelli c’è mio marito la cucina è uno schifo!”. Eccola una delle classiche frasi delle nostre adorate mogli. Che apprezzano la nostra cucina intesa come ricette, ma criticano le condizioni igieniche in cui lasciamo la cucina. Punti di vista, potrebbe sostenere qualcuno. Intanto i nostri figli che sghignazzano alle spalle e quasi sempre parteggiano per il povero e disgraziato papà. Perché i papà più moderni sono anche dei bravi cuochi. Attenti alle materie prime, originali e magari anche un po’ meno concentrati sulla brillantezza del fornello, questo è vero. Ma le ciambelle non riescono sempre col buco. Proprio uno dei guai che noi papà combiniamo in cucina è quello di spadellare il muro con sughi, condimenti e fritti vari. Spesso, infatti il nostro sugo sembra un vulcano in ebollizione. Con relativa eruzione sul muro della cucina.

Caro e vecchio limone quanto sei utile

Quando c’è una macchia nel pianeta cucina, sembra impossibile ma c’è lo “sceriffo” limone a ripristinare l’ordine e la legge. Se mescolando il sugo senza il coperchio qualche schizzo finisce a fare da affresco, niente paura, ecco l’agrume più famoso. Intervento diretto, spremendone il succo e inserendolo in un dosatore con lo spruzzino per sparare direttamente sulla macchia. Lasciamo agire per qualche secondo e poi con una spugnetta non abrasiva, ripuliamo anche semplicemente con acqua e sapone.

Basta urli e litigi perché con questi 2 sistemi geniali e naturali gli schizzi di sugo di pomodoro sul muro vicino al gas non saranno più un problema

Se il danno però è meno recente e il pomodoro si è solidificato sulla parete ma non siamo d’accordo con questo tipo di arte, sotto col mitico bicarbonato. Con l’aiuto questa volta del sapone di Marsiglia:

prendiamo una scodella e inseriamo un paio di cucchiai di bicarbonato;

uniamo un po’ di acqua e sapone di Marsiglia;

mescoliamo fino a ottenere un impasto che spalmeremo sulle macchie;

lasciamo agire per qualche minuto;

rimuoviamo con una spugnetta o, meglio ancora, uno straccetto bianco, perché il colore vivace del tessuto potrebbe passare sul muro.

Una cosa cui prestare attenzione

Basta urli e litigi perché questi potrebbero essere i rimedi giusti per ripulire le pareti, ma stando molto attenti a una cosa. La vernice della parete potrebbe essere delicata, soprattutto se in tinta vivace. Facciamo una prova prima di procedere del tutto, per non rischiare di rimuovere le macchie di sugo assieme alla base della vernice. Sennò le parole della moglie potrebbero raddoppiare.

Approfondimento

Ingrandire il soggiorno con sole quattro mosse