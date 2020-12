Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La mise en place è il termine francese con cui è nota l’arte di apparecchiare la tavola secondo regole ben precise. Un bel piatto è notevolmente più buono, se ad accompagnarlo ci sono un’apparecchiatura elegante e tanto buon gusto. Un’idea può essere quella di realizzare dei sottopiatti a casa e basta uno spago per rendere la tavola di Natale molto più originale.

Le ultime tendenze in fatto di apparecchiatura

Una bella tovaglia écru è la tela giusta su cui posizionare questi graziosi sottopiatti in corda per la tavola di Natale. Gli elementi da corredo, i piatti importanti e le posate in argento hanno sempre il loro fascino. Negli ultimi tempi, tuttavia, la tendenza ha invertito la sua rotta. Oggi si tende a realizzare mise en place semplici, che richiamano gli elementi della natura e piuttosto minimal. I colori principali sono il tortora, il color legno o tinte chiare sui toni del beige.

Non si tende più a far predominare il bianco ottico per i piatti, e le posate non sono più quelle pesanti in argento. Il fai da te permette di sopperire a tutte queste esigenze e di restare sempre al passo con i tempi. Per realizzare questi sottopiatti, bastano uno spago (o una corda molto sottile) e della colla a caldo.

Come creare sottopiatti in corda fai da te

Basta uno spago per rendere la tavola di Natale molto più originale e il Team di ProiezionidiBorsa spiegherà come. Munirsi di uno spago abbastanza sottile e una pistola di colla a caldo. Iniziare fermando, con l’aiuto della colla a caldo, la prima estremità della corda. In questo modo sarà più facile lavorare lo spago. Iniziare, quindi, arrotolando la spago come a voler ricreare circonferenze sempre più grandi. Ogni tanto, bisogna fermare il tutto con poca colla, cercando di metterla più verso l’esterno.

Una volta girato il sottopiatto non deve intravedersi alcun accenno di colla. Continuare fino al raggiungimento della circonferenza desiderata e bloccare il tutto con abbondante colla a caldo. Un’idea carina potrebbe essere quella di realizzare i sottopiatti anche con delle corde colorate, per creare fantasiosi giochi ottici. Oppure, creare dei sottobicchieri o un centrotavola in tono con i sottopiatti, per avere una tavola davvero scenica.