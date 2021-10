Grande protagonista del momento in ambito culinario è la castagna, le sue tante proprietà benefiche ed i particolari piatti di cui può essere protagonista.

Abbiamo già visto la ricetta definitiva per castagne croccanti e saporite anche senza padella forata.

Inoltre, in un precedente articolo abbiamo spiegato perché si tratta di un frutto di stagione molto amato ma per i celiaci è ottimo tutto l’anno.

Insomma, un vero jolly in questo periodo dell’anno per soddisfare il palato di tutti sia in famiglia che durante una cena tra amici.

Ad esempio per un primo piatto veloce e gustoso con tutti i sapori dell’autunno che lascerà tutti senza parole

Tuttavia, prima di poterle gustare ed utilizzare per le nostre ricette, c’è un grosso ostacolo da superare: la sbucciatura.

Basta una semplice mossa per sbucciare facilmente le castagne senza rovinare le mani

Sbucciare le castagne è un’operazione tutt’altro che semplice.

La scorza dura di questo frutto infatti è decisamente ostica da togliere senza alcuni indispensabili accorgimenti.

Il rischio, oltre a quello di non riuscire ad ottenere un frutto pulito a dovere, è anche quello di farsi seriamente male alle mani.

La buccia può essere molto tagliente, ed anche l’utilizzo di coltelli e altri arnesi nel tentativo di pulire le castagne può risultare pericoloso.

Inoltre la buccia delle castagne, soprattutto quelle bruciacchiate, può macchiare mani e vestiti.

Pochi sanno però che basta una semplice mossa per sbucciare facilmente le castagne senza rovinare le mani.

Le abbiamo incise, le abbiamo cotte al forno o sul fuoco ed abbiamo addirittura utilizzato la padella forata per ottenere il miglior risultato possibile.

Come fare per sbucciarle velocemente e senza “incidenti di percorso”?

Il trucchetto e qualche consiglio in più

Molti sanno che le castagne appena tolte dal fuoco o dal forno, che sia classico o a microonde, oppure dalla friggitrice ad aria, vanno messe all’interno di un canovaccio e chiuderlo.

Questo contribuisce ad aumentare calore ed umidità ed aiutare a tirar via la buccia.

Il trucchetto in più consiste nello schiacciarle leggermente senza rovinarle non appena le abbiamo avvolte nel canovaccio.

Così facendo infatti si creeranno degli ulteriori piccoli tagli nella scorza che aumenteranno la dose di umidità in circolo amplificandone gli effetti.

Sarà molto più semplice tirar via sia la scorza esterna che la “pellicina” interna che ricopre la castagna e che spesso causa non pochi problemi.

Anche una doppia incisione, come una specie di croce, prima della cottura può decisamente semplificare la vita.

Infine, se decidiamo di lessarle, aggiungere un filo d’olio all’acqua di cottura faciliterà la pulizia di questo straordinario e versatile frutto di stagione.