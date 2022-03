Le scatolette di tonno, al pari dei rotoli di pasta sfoglia, sono etichettate come ingredienti semplici ma senza particolare eleganza. Eppure attraverso questo pratico prodotto, specialmente se di qualità, è possibile preparare piatti veloci ma di grande gusto. Con il tonno, ad esempio, avevamo fornito la ricetta di queste polpette a costo zero a base di tonno con una insospettabile nota piccante.

Anche sul fronte della pasta il tonno può regalare grandi soddisfazioni e di seguito vedremo che basta una scatoletta di tonno e pochi minuti per realizzarla.

Ingredienti e preparazione

Il piatto che presentiamo oggi racchiude in sé molti dei sapori mediterranei a cui molti difficilmente sanno resistere. Ma, nonostante la ricchezza aromatica e di gusto, questo è un piatto veloce e facile da preparare.

Gli ingredienti per la preparazione sono:

spaghetti;

tonno in scatola;

pomodorini;

olive nere;

aglio;

capperi;

basilico.

Primo passo per realizzare la pasta sarà quello di mettere l’acqua a bollire e successivamente salarla. Mentre l’acqua arriva ad ebollizione dovremo tagliare i pomodorini a metà e metterli in padella con la parte tagliata rivolta verso il basso, insieme ad olio e aglio. Mentre i pomodori cuociono aggiungeremo anche del sale, un cucchiaino di zucchero e, a piacere, del peperoncino.

Quando i pomodori avranno perso consistenza, schiacciamoli con una forchetta facendo fuoriuscire i succhi al loro interno. A questo punto potremo aggiungere anche le olive, i capperi ed il basilico.

Basta una scatoletta di tonno e pochi minuti per preparare una pasta incredibilmente veloce e cremosa

Mettiamo a lessare la pasta e mentre questa cuoce aggiungeremo in padella anche il tonno in scatola precedentemente sgocciolato. Lasciamo che il sugo cuocia a fiamma bassa assorbendo tutti i sapori e, se necessario, aggiungeremo anche un poco di acqua per evitare di bruciarlo.

Quando alla pasta saranno rimasti pochi minuti di cottura, scoliamola direttamente in padella per poi saltarla fino a cottura. In questo modo, attraverso la tecnica della risottatura, otterremo una pasta decisamente più cremosa senza l’aggiunta di grassi superflui.

Tutti gli ingredienti utilizzati sprigioneranno una inconfondibile nota aromatica da far venire immediatamente l’acquolina in bocca ai nostri ospiti.

Una volta cotta la pasta, possiamo aggiungere ulteriore basilico ed un giro di olio a crudo e portare in tavola un piatto semplice ma ricco di gusto.

Lettura consigliata

Per sbalordire gli ospiti non servono lasagne e cannelloni ma questo primo piatto cremoso meglio del risotto